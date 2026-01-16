LOPIA不是最便宜！旅遊達人曝日本「超市階級表」：2間店傳說級

LOPIA近年打進台灣市場，推出的黑毛和牛特價活動，更是引爆搶購潮，總經理水元仁志時常在Threads上海巡，親民形象獲得大量支持，日前他還提到，未來門市數量增加、物流成本下降之後，商品有望能調整更討喜的價格。不過近日旅日達人林氏璧分享日本「超市階級表」（關西地區），可以看到有兩家日本連鎖超市是「傳說級的便宜」，引發網友熱議。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，寒假時全家即將去京都一周，同時分享日本超市階級表（關西地區）。他還出指出，「還沒逛過日本的LOPIA，這次一定要去逛日本的，看看台灣、日本樂比亞有何不同」。

從階級表中可以看到，特級階級（高級取向）只有一家ikari；富裕階層則有Pantry、FREST、TOP WORLD、成城石井；物有所值的則有COOP、近商（KINSHO）、KOHYO、LIFE、阪急OASIS、關西超市、KYOTO COOP、SEIYU西友、イズミヤ。

而價格適中的庶民之友則包含AEON、Daiei大榮、FRESCO、OKUWA、Sunplaza、MaxValu、MARUYASU；跳樓拍賣有玉出、Satake佐竹、Evergreen、Mandai萬代、Konomiya；LOPIA跟業務超市、TRIAL分類在便宜的寶箱，林氏璧特別註明通貨緊縮的原因；最後傳說級的便宜有SUNDI、LAMU兩家店。

文章曝光後，網友紛紛留言「希望台灣也有不同的超市選擇」、「來看看SANDI的價格吧，山崎麵包杏仁卡士達醬，三日有效期59円（約新台幣12元）」、「業務超市真的屌，LIFE雖然相對偏貴，但跟台灣比還是便宜」、「LAMU真的便宜到哭」、「京都還有『八百一本』也是很棒的超市。」

