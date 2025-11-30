LOPIA北海道起司蛋糕「台灣製造」 總經理親解：比日本產好吃

日本連鎖超市LOPIA海外首店2023年在台中落腳。（翻攝LOPIA台中店IG）

日本連鎖超市LOPIA樂比亞，2023年海外插旗首選台灣，並陸續開出9分店，近日有網友發現一款標榜北海道起司蛋糕，產地卻是台灣，文章意外釣出LOPIA總經理水元仁志親自證實，並說明原料和配方完全和日本LOPIA相同，甚至日本甜點部門還讚比日本當地產的更美味，水元仁志正面回應意外獲得網友讚賞。

一名網友28日在Threads曬出LOPIA北海道濃郁焦香起司蛋糕商品照，但仔細一看產地在台灣，意外釣出水元仁志親自回覆，他證實蛋糕確實產自台灣，並表示製造規格比照日本，日本甜點部門還誇讚甚至比日本產的還好吃，「所以我們對它充滿信心」。

水元仁志也相當積極海巡搜集意見，面對網友抱怨嘉義買不到，總經理還透露：「將在不久的將來協商在嘉義開設分店」；日本LOPIA 2023年選擇台灣作為海外首站，先在台中開設海外一號店後，至今已在台開出9間分店，且新分店持續規劃中。

水元仁志來台前，原是LOPIA關東本部長，昨（29日）他也透過Threads分享，直言對品牌突然爆紅有點摸不著頭緒，但也藉機分享LOPIA理念，指品牌原先僅是一家小肉舖，創辦人小時候家境貧寒，所以總叮嚀要打造一家讓顧客能盡情享用美食的商店，理念核心為「不要把利潤放在第一位，要把顧客的幸福放在第一位」。





