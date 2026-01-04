LOPIA台灣價格沒日本便宜 總經理親巡網承諾「再等等」：一定讓大家有感

LOPIA總經理親自在網路上回覆網友留言。（圖／翻攝臉書／LOPIA Taiwan）

日本連鎖超市品牌LOPIA（樂比亞）近年積極拓展台灣市場，不僅展店速度備受關注，其總經理水元仁志也因活躍於社群平台，親自回應網友留言而爆紅。近日有網友在Threads上討論LOPIA在台灣的價格策略，質疑其在日本屬低價超市，為何來台後售價卻不如預期親民，掀起一波網路討論熱潮。

一名網友分享一張「日本超市價格階級表」，指出LOPIA在日本被定位為比唐吉訶德更具價格優勢的「價格破壞者」，但台灣門市商品定價相對偏高。不過，他也坦言，例如鮭魚壽司等品項，「肉的大小還是覺得值得一吃」，引起其他消費者共鳴。

對於價格疑慮，水元仁志於3日在Threads上親自出面回應。他表示，台灣目前仍處於拓點階段，物流及營運成本較高，希望消費者「再稍微等一下」，未來隨著門市數量增加、成本壓力下降，將朝更具競爭力的價格邁進。雖無法保證完全比照日本模式，但他承諾「一定會讓大家有感」，在台灣也能用實惠價格買到高品質商品。

旅遊作家林氏璧亦在臉書發文分析指出，LOPIA在日本的確屬低價型超市，但台灣市場條件不同，包括人事、租金與物流成本皆遠高於日本，價格策略難以原封不動地複製。他認為水元仁志的發言，有助於穩定消費者期待，也展現品牌經營的誠意。

除了價格話題，LOPIA在台灣的社群經營同樣受到矚目。水元仁志長期親自經營Threads帳號，不僅介紹商品，還回應網友提問，目前累積追蹤人數已達4.3萬人。林氏璧透露，LOPIA去年12月單月在台銷售的提拉米蘇高達1萬8800盒（統計自9家門市），展現商品熱度。他補充，由於年節通關延誤，後續提拉米蘇將最快於3月重新上架。

林氏璧直言，LOPIA幾乎未投放傳統廣告，僅靠社群互動即達到高曝光，「社群經營表現已經是可寫進教科書的等級」，成功引起其他品牌關注與借鏡。

