LOPIA和牛便當肉咬不爛 他氣到丟了 總經理「海巡」回應了

日本連鎖超市LOPIA受到台灣人喜愛，不過有網友指出，到該超市購買499元的和牛便當，吃完後卻不符期待，不少肉片整塊都是筋，無法咬爛，氣到把大半個便當丟了。貼文釣出樂比亞總經理水元仁志留言致歉，不僅主動找出是哪間分店賣的，也提供退款，讓不少網友大讚危機處理做得超好。

一位網友在社群平台Threads上表示，趁著優惠時間到LOPIA逛逛，但架上大部分和牛都被掃光，於是順手購買煎台旁最後兩個和牛便當，吃後卻感到失望，雖然肉量多，但有部分是整塊油邊，還有5至6塊肉都是筋，如同口香糖般咬不爛，氣到丟掉一大半。

貼文引起網友熱議，同時也釣出LOPIA總經理水元仁志出面回應，詢問是哪間店購買，他會提供退款並連繫該店店長處理，雖然原PO未回應，但水元仁志仍PO出後續處理進度，表示該款便當可能是從LaLaPort南港店購入，希望原PO能帶收據前往退款，並表示十分抱歉。

水元仁志的回應吸引1.3萬人按讚，不少人感到震驚，大讚危機處理得宜，「連鎖店居然可以做到這個程度，佩服」、「彷彿看到了80年代的日本精神」、「看到這樣危機處理方式，讓我不得不去買你們的東西」、「總經理的海巡太強了，決定這週要去LOPIA大買特買」、「終究還是總經理一個人扛下了所有」、「您可以好好休息一下嗎，眼睛會疲勞」。

事實上，水元仁志經常在社群上發文與回覆留言，日前曾為和牛被搶購一空道歉，還曾留言回應北海道起司蛋糕為何是台灣製造，掀起話題，經常「海巡」的舉動，讓不少網友大讚實在親民。

