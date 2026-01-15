LOPIA展店地圖被問「怎沒標中國台灣」 日籍總經理發文：無法理解

日本連鎖超市品牌LOPIA將於今年2月進軍泰國，不過近日卻因施工圍牆上沒有標示中國，被投訴「台灣不是○○的一部分嗎？」翻攝自水元仁志Threads



目前在台灣共有9家門市的日本人氣連鎖超市LOPIA，今年2月將進軍泰國，開設當地首家門市。不過來自日本的台灣區總經理水元仁志昨日（1/14）卻在Threads發文表示，他們最近收到投訴，質疑「為什麼沒有標示中國大陸？台灣不是OO的一部分嗎」，讓他覺得有點無法理解。

LOPIA近日即將進軍泰國曼谷，成為LOPIA在東南亞的第一個據點。不過水元仁志昨日卻於Threads發文表示，施工期間圍牆看板上標示了目前展店的地區，也就是日本和台灣，不過最近卻收到投訴，質疑「為什麼沒有標示中國大陸？台灣不是OO的一部分嗎？」

對此，水元仁志直言「我真的有點無法理解」，認為他們只是想要如實呈現已經展店的事實，同時表示他也因此更下定決心，一定要讓這家店成功才行，因為他們的心願一直只有一個，就是「台日TWJP友好」，同時喊話住在泰國的台灣朋友們，給予他們一點支持與鼓勵。

貼文發布後，立刻引來許多網友感動回應「LOPIA讚，我們就是台日友好，中國人少管閒事」、「謝總經理支持台灣，當然我們也會支持LOPIA，台日友好」、「感動餒，我要買爆LOPIA」、「因為泰國是親中國家喔～辛苦總經理了」，還有網友表示「總經理不標示成中國台灣是對的，這樣中國人會抵制LOPIA不去消費，還給大家乾淨舒適且友善的消費空間」。

LOPIA自從2023年進軍台灣後，就因超還原日本超市的風格，引起廣大網友討論，台灣區總經理水元仁志更因熱愛在Threads上「海巡」，成為人氣極高的「網紅總經理」，不僅經常親自回覆網友對產品的疑難雜症，面對負評更直言不諱地溝通。最讓網友津津樂道的是，身為日本人的水元仁志雖自嘲「中文不好、全靠翻譯軟體」，不過笨拙卻充滿誠意的文字，反而意外展現極佳的親和力，被旅日達人林氏璧譽為「社群經營的教科書」。

