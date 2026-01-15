LOPIA展店地圖遭投訴「台灣未標中國」總經理： 無法理解

日本大型連鎖超市LOPIA（樂比亞）進軍台灣後，討論度居高不下，廣受許多民眾喜愛，近來台灣總經理水元仁志透露，LOPIA首家泰國門市即將開幕，沒想到竟遭投訴「沒有標示中國大陸？」讓水元仁志坦言「無法理解」。

LOPIA台灣總經理水元仁志在論壇Threads發文，表示LOPIA首家泰國門市將於2月開幕，在施工期間的圍牆看板上， 標示了目前展店的地區，也就是日本與台灣，沒想到竟因此被投訴「為什麼沒有標示中國大陸？台灣不是○○的一部分嗎？」讓水元仁志坦言：「說實話，我真的有點無法理解。我們只是如實呈現已經展店的事實， 僅此而已…」

LOPIA因展店地圖台灣未標中國而遭到投訴。（圖片來源／hitorin_dendoushi Threads）

不過水元仁志也指出，正因如此，所以在心中更加堅定地下定決心，一定要讓這家店成功，「因為我們的心願一直只有一個『台日友好』，也誠摯希望， 住在泰國的台灣朋友們， 能夠給我們一點支持與鼓勵」。

貼文一出，不少網友紛紛表示「Lopia萬歲，台日友好萬歲」、「哈哈，讓我更有理由去購物了」、「買爆～我一定會努力支持買爆～無限支持！」、「新竹需要一間」、「加油，祝生意興隆，台日友好」、「台日友好，下次去泰國一定去光顧」、「上禮拜吃完一堆水果今天又跑去買了一盒草莓，謝謝你們一直提供良好的商品給大家」、「不必理會那種無理取鬧的投訴」、「我要去lopia購物表示支持」。

撰稿：吳怡萱





