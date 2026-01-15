LOPIA展店地圖「標台灣沒中國」被投訴！總經理：呈現事實

LOPIA將於2月到泰國拓點，由於在施工圍牆看板上，台灣圖片沒有涵蓋中國被投訴。 圖：取自水元仁志Thread

[Newtalk新聞] 日本連鎖超市樂比亞(LOPIA)近年積極在台灣展店，其總經理水元仁志更因頻繁在社群平台「海巡」而爆紅。昨(14)晚水元仁志表示，LOPIA將於2月到泰國拓點，由於在施工圍牆看板上，有標示著九間店的台灣地圖，卻沒中國，因而被投訴，讓水元仁志無法理解嘆，「我們只是如實呈現已經展店的事實而已」。

LOPIA總經理水元仁志昨晚在Threads上表示，LOPIA將在今年2月，於泰國曼谷郊外迎來首次開幕。不過近日因為在施工期間的圍牆看板上，標示了目前展店的地區「日本與台灣」，不過卻收到投訴，「為什麼沒有標示中國大陸？台灣不是○○的一部分嗎？」

對此，水元仁志坦言，「真的有點無法理解。我們只是如實呈現已經展店的事實而已」，但水元仁志話鋒一轉喊話，「也正因如此， 我在心裡更加堅定地下定決心—— 一定要讓這家店成功！因為我們的心願一直只有一個，就是『台日友好』，也誠摯希望住在泰國的台灣朋友們，能夠給我們一點支持與鼓勵」。

此文一出掀起網友熱議，「台日友好，買爆LOPIA」、「太感人了吧，一定會順利」、「感動餒，我要買爆lopia」、「你們別太過分了！我要用新台幣教訓你們！外加五月去日本吃爆喝爆玩爆你們！」、「謝謝總經理理解這個台灣人經常碰到的狀況！」

