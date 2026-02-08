LOPIA敲碗新竹設點卡關 總經理坦言「最大難題」釣出高虹安回覆

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日系超市LOPIA近年在台灣積極展店，不少新竹民眾也期待能在當地看到門市。不過，LOPIA台灣總經理水元仁志6日在Threads分享「獨自碎念」，表示團隊目前最想開店的就是新竹地區，卻始終找不到合適物件，成為展店計畫最大的卡關點，讓不少敲碗已久的新竹人又期待又著急。

日系超市LOPIA近年在台灣積極展店，不少新竹民眾也期待能在當地看到門市。（圖／「LOPIA Taiwan / 台灣樂比亞」臉書）

水元仁志發文分享開完幹部會議後的心情，直言只要有合適地點就想立刻進駐新竹，但現實狀況並不理想。他說明，門市至少需要300坪以上的基地面積，若是路面店，停車空間也必須具備一定規模，條件明確卻也因此增加尋找難度。

他也提到，目前幾乎沒有收到商業設施主動洽談合作，忍不住感嘆，「明明那麼希望能早點進駐『新竹地區』，明明有那麼多朋友在等我們……難道，LOPIA真的還無法在新竹實現嗎？」

貼文曝光後，意外釣出新竹市長高虹安回應，表示針對300坪以上的選址需求，將請市府相關單位主動聯繫了解細節，「我們非常歡迎 LOPIA 進駐新竹，讓我們一起把這份『不可能』變成『好期待』！新竹見！」新竹縣議員林碩彥也留言推薦竹北家樂福原址，指出面積與停車條件皆符合需求，並表態願意協助行政協調，「非常期待LOPIA進駐竹北！」

留言區更直接變成「新竹選址提案大會」，不少網友熱心提供建議，「晶品城不知道有沒有機會」、「公道五路愛買舊址」、「還是把湳雅大全聯幹掉」、「竹北遠百最好，我記得樓上還有很多空間」、「新光三越、站前sogo、舊愛買、天燈蚊子館，拜託來新竹！」、「竹北6+ Plaza，離高鐵近，還有台鐵」、「經理加油～新竹市區等你們」。

