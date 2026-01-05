LOPIA沒日本便宜！總經理「狂海巡」中文親回網友 達人讚：教科書等級

生活中心／林昀萱報導

日本一直是台灣人出國首選，台灣人對於日本商品也相當死忠，日本連鎖超市LOPIA近年也看準台灣商機搶進台灣市場，總經理水元仁志還經常在社群平台「海巡」回覆網友問題、宣傳自家商品，讓旅日達人林氏璧也大讚網路社群經營「可以寫進教科書的等級了」。

LOPIA（樂比亞）在台灣積極展店，近日就有網友在社群平台Threads分享日本超市階級表，表示LOPIA日本價格是「破壞者等級」比起台人熟悉的唐吉軻德還便宜。雖然進入台灣後雖然沒那麼便宜，但以自身經驗來看鮭魚壽司，LOPIA肉的大小讓他覺得「值得一吃」，反倒是唐吉柯德讓他不敢苟同。

LOPIA總經理水元仁志經常「海巡」用中文回覆網友疑問。（圖／翻攝自Threads）

一篇貼文也釣出水元仁志親自回覆，他表示：「台灣也請再稍微等一下。等到門市數量增加、物流成本下降之後，雖然不敢說會做到『價格破壞』， 但一定能讓大家覺得『在台灣買到的日本商品，竟然能以這樣的品質、這樣的價格？』這一點，我一定會實現。請大家拭目以待。」一席話吸引2.5萬人按讚。

林氏璧也在臉書談到水元仁志不僅經常在Threads發文，還經常「海巡」推廣自家商品、回覆網友留言並表達顧客對商品的感謝，日前已累積4.6萬人追蹤，每每發文都引起熱烈迴響。讓林氏璧最驚訝得是，水元仁志他中文「看起來」怎麼這麼好，若只透過翻譯軟體、沒請小編幫忙相當驚人。「其實我覺得就算真的請一個小編，或是說請行銷公司代操，應該都做不到他這麼好。我覺得台灣LOPIA在threads的網路社群經營已經是可以寫進教科書的等級了。我想別的企業可能非常羨慕吧，這麼一個成功的帳號成本可能是零， 不知道省下了多少的網路宣傳費用啊！」

