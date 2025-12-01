LOPIA爆紅！總經理本人也意外：希望「共存共榮」無意取代全聯

LOPIA總經理發文，說無意取代全聯。圖／Threads@lopiatw.tnnskmlng_official

LOPIA（樂比亞）是一家日本連鎖超市，近年來在台灣展店，目前在台共有八間分店。日前有網友發現LOPIA起司蛋糕產地竟是台灣，引發網友熱烈討論，而LOPIA總經理天天在Threads上「海巡」，更是讓網友大讚親民。不過，總經理對LOPIA突然爆紅也說「有點摸不著頭腦」；更是針對近日網友「斷聯行動」發文，說LOPIA無意要取代全聯，也替全聯兢兢業業的員工感到難過，希望不同的超市可以共存共榮。

LOPIA總經理昨天在Threads上發文表示，自己強烈感受到有人在「抨擊」全聯，但自己之前在日本也遇到過類似的「抨擊」（不是LOPIA）， 當時最令人痛心的是， 公司一位員工的孩子在學校被霸凌。他說，相信全聯有很多員工兢兢業業、真誠待客，自己為他們和他們的家人感到難過。

LOPIA總經理也對全聯的管理階層喊話，希望他們能夠回歸初心，進行改革改進，避免此類「抨擊」再次發生，也希望網友多一些包容，不要妄加抨擊，並關注事態發展。

他強調「LOPIA不會也無意取代全聯。 LOPIA的使命是『將美味的日本料理帶給台灣人民』，因此，我們不會像全聯那樣銷售日常用品。因此，LOPIA從未將全聯視為競爭對手，事實上，我們希望共存共榮。家樂福也是如此」。

LOPIA總經理說，公司的創辦人依然健在，他原本只是開一間小小的肉舖，小時候家境非常貧寒，覺得吃香腸是一種浪費，所以就舔著吃來充飢。這就是為什麼他每次參加董事會時都會說，要「打造一家讓顧客能盡情享用美味佳餚的商店」。總經理甚至坦言「我覺得LOPIA在台灣的產品分量比其他超市還要大」。

他說，對於LOPIA突然爆紅感到有點摸不著頭腦，所以才會告訴大家公司的理念，相信隨著門市的擴張，會實現規模經濟，從而提供更低的價格，接下來還想開設更多的門市。他強調LOPIA不要把利潤放在第一位，要把顧客的幸福放在第一位，希望孩子們都能盡情享受LOPIA的產品，同樣的產品，更便宜！同樣的價格，更好的產品！



