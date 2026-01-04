LOPIA總經理Threads上狂海巡爆紅！林氏璧讚：社群經營教科書

日本超市LOPIA自從2023年進軍台灣後，就以超還原日本超市的風格受到討論。 圖：取自LOPIA Taiwan / 台灣樂比亞臉書

[Newtalk新聞] 進軍台灣2年多的日本超市LOPIA，近日話題不斷。日前「日本超市階級表」在網路上瘋傳，圖中LOPIA是價格破壞者等級，比唐吉軻德還要便宜，事後台灣LOPIA總經理水元仁志還在底下留言，承諾未來價格會降低掀起熱議。對此，旅日達人林氏璧表示，其實水元仁志常常「海巡」回應網友訊息，幾乎每次發文都引起熱烈迴響，社群經營堪稱「教科書等級」。

日本超市LOPIA自從2023年進軍台灣後，就以超還原日本超市的風格受到討論。日前有網友在Threads上PO出「日本超市階級表」，越下面越便宜，LOPIA在底層是價格破壞者等級，比台灣人比較熟知的唐吉柯德還要便宜，掀起網友熱議。

廣告 廣告

該篇貼文還釣出台灣LOPIA總經理水元仁志留言回應，希望台灣消費者再等一下，等門市數量增加，物流成本下降後，就有機再降價，「雖然不敢說會做到『價格破壞』，但一定能讓大家覺得，『在台灣買到的日本商品，竟然能以這樣的品質、這樣的價格？』這一點，我一定會實現。請大家拭目以待。」掀起網友熱議，不少人表示相當期待。

對此，林氏璧也在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，水元仁志在Threads除了常發文，生動的介紹自家商品外，還常常海巡留言，每篇貼文幾乎都會引起熱烈迴響，目前Threads已經有4萬5千人追蹤。

事實上，雖然水元仁志都是用中文發文，但水元仁志之前說過，不太會用中文寫文章，因此一直都是用翻譯軟體寫。讓林氏璧驚訝表示，如果完全沒有小編幫忙的話，有這樣的效果真的很驚人，大讚台灣LOPIA在Threads的網路社群經營，堪稱是教科書等級，「這麼一個成功的帳號成本可能是零，不知道省下了多少的網路宣傳費用啊。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

看見「台灣防護罩」！鄭明典曝衛星雲圖揭2大關鍵原因

馬杜洛上銬畫面掀全球熱議！留言區成許願池「下個習近平、普丁」

雖然水元仁志都是用中文發文，但其實水元仁志之前說過，不太會用中文寫文章，因此一直都是用翻譯軟體寫。 圖：擷自水元仁志Thread

旅日達人林氏璧表示，水元仁志常常「海巡」回應網友訊息，幾乎每次發文都引起熱烈迴響，社群經營堪稱「教科書等級」。 圖：擷自臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」