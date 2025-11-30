LOPIA起司蛋糕「產地竟是台灣」！總經理親曝原因 網驚：他是台灣業績飆升關鍵

日本連鎖超市LOPIA，進駐台灣2年成台灣百貨超市3雄。圖／翻攝自新光三越官網

日本連鎖超市LOPIA，進駐台灣後受到許多許多消費者關注，其中網友發現「北海道起司蛋糕」產地竟來自台灣，貼文曝光還釣出LOPIA總經理留言回應；不僅如此，網友發現總經理天天在Threads上「巡邏」，讚嘆「根本超級推銷員」相當親民。

日前一名網友在Threads發文，發現日本連鎖超市LOPIA「北海道起司蛋糕」，產地竟是「台灣」，相當震驚；貼文曝光，LOPIA總經理留言回應 「沒錯。這款蛋糕產自台灣，採用與日本LOPIA完全相同的原料和配方」，指出它甚至比日本LOPIA起司蛋糕更美味，包括日本甜點部門「我們對它充滿信心。」

LOPIA「北海道起司蛋糕」產地竟是「台灣」引起關注。圖／翻攝自Threads

網友發現，不僅針對北海道起司蛋糕回覆，包括網友對幽靈香料、和牛、雞腿盤、炸物等料理之評價，以及逛後感受，LOPIA總經理總是抱持感激回應，除了感謝消費者對於LOPIA支持，也針對百貨對於超市的協助表示謝意。

總經理親力親為之舉令網友讚嘆「Lopia 的日本老闆是不是海巡大隊，四處都看得到他」、「海巡就算了，還針對發文內容用心回覆，除了對產品的自信、衷心感謝客人的支持，甚至還直接面對消費者的客訴」、「經理海巡到我開始擔心他有沒有休息」，同時認為，只要誠心誠意對待消費者，「特別是高層深入民間互動，走一個親民的路線」，都會很受消費者歡迎。

LOPIA總經理海巡網友評價，相當親民。圖／翻攝自Threads

至於原為日本地方超市的LOPIA，在日本排名20，來到台灣僅僅2年時間竟竄升第2，成百貨商場的「業績救星」，更揚言要挑戰好市多；根據《商業周刊》分析，LOPIA目前在台灣擁有9間門市，擠身台灣百貨超市3雄，靠的不是高單價，而是靠一股拚勁，包括親力親為之舉、勇於進軍海外市場，藉品項差異關鍵捉住消費者需求，包括佔總營收20%的熟食區，漢堡排、天婦羅等就是難以買到的日式餐食，能夠增加消費需求。

另外垂直整合採購也靈活調整各部利潤、往中上游併購，包括商品企劃、生產製造、商品銷售都在集團完成，對市場反應更加及時，最後當進駐百貨商場之租金獲得優惠，也會直接反應於商品價格，間接回饋給消費者。



