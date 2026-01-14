LOPIA進駐泰百貨遭投訴「沒標示中國台灣」！ 總經理無奈發聲

生活中心／賴俊佑報導

日本人氣連鎖超市樂比亞（LOPIA）目前在台灣有9家門市，今年2月將進軍泰國開設首家門市，然而日本籍總經理水元仁志在Threads發文指出，曼谷的百貨公司顧客收到投訴，展店地區沒有標示中國「台灣不是○○的一部分嗎？」讓LOPIA總經理下定決心一定要讓這家店成功，「我們的心願一直只有一個：『台日 🇹🇼🇯🇵 友好』」。

LOPIA進駐泰百貨遭投訴「台灣不是中國一部分嗎？」

LOPIA官網宣布，今年2月將進駐泰國曼谷的尚泰Central Chaengwattana，成為日本超市品牌在東南亞的第一家據點，不過日本籍總經理水元仁志14日深夜在Threads發文指出，施工期間在圍牆看板上標示目前展店的區域，日本與台灣，然而館方轉達收到顧客投訴「為什麼沒有標示中國大陸？台灣不是○○的一部分嗎？」讓LOPIA總經理無法理解「我們只是如實呈現已經展店的事實，僅此而已」。

LOPIA總經理表示，因為這件事，讓他下定決心一定要讓這家店成功「因為我們的心願一直只有一個『台日 🇹🇼🇯🇵 友好』，也誠摯希望住在泰國的台灣朋友們，能夠給我們一點支持與鼓勵」。

台灣網友力挺：要買爆LOPIA

貼文一出掀起熱烈討論，「感動餒，我要買爆LOPIA」、「對，台灣不是中國的一部分」、「因為泰國是親中國家喔～辛苦總經理了」、「總經理不標示成中國台灣是對的，這樣中國人會抵制LOPIA不去消費，還給大家乾淨舒適且友善的消費空間」。

另外，LOPIA總經理也透露預計今年秋天會進駐泰國曼谷中央世界購物商場(Central World)，「如果一切順利、沒有受到干擾的話」。

