LOPIA遭投訴地圖台灣未標中國！總經理發聲

▲日本連鎖超市「LOPIA」日前遭投訴，在泰國即將開幕的分店，展店看板沒把台灣標示中國。（圖／取自hitorin_dendoushi Threads）

[NOWnews今日新聞] 日本大型超市LOPIA近年來積極在海外展店，目前在台灣有9家門市，今年2月在泰國的首家門市也即將開幕。然而，台灣總經理水元仁志在社群平台透露，他們收到投訴，被指出全球展店的地圖看版，沒有將台灣標示為中國，讓他無法理解。

水元仁志在社群平台Threads上表示，今年 2 月於泰國曼谷郊外迎來該地區分店首次開幕，在施工期間的圍牆看板上，標示了目前展店的地區「日本與台灣」，不過， 館方轉達說收到了投訴： 「為什麼沒有標示中國大陸？ 台灣不是○○的一部分嗎……」。

廣告 廣告

水元仁志直呼，「說實話， 我真的有點無法理解，我們只是如實呈現已經展店的事實， 僅此而已」。

他強調，正因如此， 自己在心裡更加堅定地下定決心，一定要讓這家店成功，「我們的心願只有一個，台日友好」；他也誠摯希望， 住在泰國的台灣朋友們，能夠給他們一點支持與鼓勵。

水元仁志貼文引發熱烈討論，不少網友感謝支持台灣，也有人直言，「總經理不標示成中國台灣是對的，這樣中國人會抵制LOPIA不去消費，還給大家乾淨舒適且友善的消費空間」，亦有網友藉機留言反映台灣門市的狀況，「可否於製作宣傳圖時不要使用簡體字？有私訊中和店粉絲專頁但遲遲未收到回應」，水元仁志親自回覆，「已經幫忙聯絡門市了，請放心」，針對部分商品的備貨狀況，他也一一回答。

日本人氣連鎖超市樂比亞（LOPIA）在2023年年1月進軍台灣，一號店開在台中LaLaport購物中心，目前為止全台已有9家門市，今年有望在台灣增加更多分店，根據104人力銀行資料顯示，LOPIA「MITSUI OUTLET PARK 台南二期」、「台北新店舖」預計在3月中旬開幕。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

為何智利櫻桃價格大跳水？全球都出現甜甜價！「3關鍵因素」揭曉

Trip.com母公司「攜程」被盯上！中國官方祭反壟斷調查 股價雪崩

川普關稅下、台積電持續於美國擴廠！韓媒：三星陷戰略困境