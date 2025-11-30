LOPIA「北海道起司蛋糕」竟是台灣製！總經理證實了：比日本更美味

生活中心／李紹宏報導

在日本超夯的連鎖超市樂比亞（LOPIA）進軍台灣2年多，成為不少人的心頭好，尤其肉類和甜點相當受歡迎。不過近日有網友發現，店內賣的「北海道濃郁焦香起司蛋糕」產地竟來自台灣，沒想到意外釣出日本總經理回覆，強調「比日本的還要更美味」！

樂比亞超市（LOPIA）相當受台灣民眾歡迎。（圖／資料照）

北海道濃郁焦香起司蛋糕：產地揭密與原料溯源

這名網友在社群媒體Threads上發文，逛樂比亞超市時，發現這款「北海道濃郁焦香起司蛋糕」的成分表有奶油乳酪（北海道產）、人造奶油（日本兵庫縣產）、奶油（北海道產，以及蛋液和糖鹽等，不過意外的是，產地卻寫台灣，便讓他相當好奇，詢問怎麼會這樣？

網友好奇樂比亞起司蛋糕的產地為何來自台灣，釣出日本總經理親自回覆。（圖／翻攝自Threads @naia0525）

貼文一出，竟釣出日本樂比亞總經理水元仁志親自回覆，「沒錯。這款蛋糕產自台灣，採用與日本LOPIA完全相同的原料和配方。我們日本甜點部門表示，它甚至比日本LOPIA起司蛋糕更美味，所以我們對它充滿信心」。

樂比亞總經理親自「海巡」Threads！網友嗨炸

對此，底下網友紛紛讚總經理實在相當熱情，「是總經理！！！真的很美味！！我非常喜歡」、「挺欣賞總經理大方承認的態度，讓我對這個商品感到好奇了」、「這介紹太牙敗了，每次經過都沒買是我的錯，都去買好吃的自製布丁而已，明天就去買蛋糕！」、「樂比亞在台灣還建了工廠，親自設計製作產品，這是要在這裡扎根了呀」。另外，還有不少網友瘋狂敲碗，希望樂比亞超市能多多拓點。

日本樂比亞總經理水元仁志親自到高雄分店補貨。（圖／翻攝自Threads @lopiatw.hanshin_official）

事實上，水元仁志常常出沒在社群媒體，會在網友分享的超市貼文底下親民留言，感謝台灣民眾的支持，意外造成一股「希望被總經理海巡」的旋風。

