延續過去十年在消費電子展上展示「美妝科技」 (Beauty Tech)的傳統，全球美妝集團L'Oréal (萊雅) 稍早在CES 2026展前活動上一口氣發表三款全新概念產品，包含名為Light Straight的多功能直髮器，以及主打極致輕薄的LED面膜與LED眼膜。

L'Oréal大玩美妝黑科技！推出「光學直髮夾」紅外線塑型不傷髮，還有超薄透明LED面膜

這些產品不只是名稱聽起來很有科技感，其內部更搭載了 L'Oréal 對於光學與護膚結合的最新研究，試圖解決傳統美容家電過熱傷髮或配戴不適的痛點。

Light Straight：用「光」來做造型，告別加熱板高溫

繼之前的AirLight Pro吹風機後，L'Oréal再次將紅外線技術應用在頭髮護理上。

廣告 廣告

L'Oréal大玩美妝黑科技！推出「光學直髮夾」紅外線塑型不傷髮，還有超薄透明LED面膜

這款Light Straight直髮器最大特色，在於其利用紅外線光來產生熱能，而非傳統加熱板。根據官方說法，一般直髮器溫度往往會飆升到400°F (約204°C) 以上，這會導致頭髮角蛋白變性，造成斷裂與失去光澤。

Light Straight的玻璃面板將溫度嚴格控制在320°F (約160°C) 以下。L'Oréal宣稱，透過近紅外線深入髮絲纖維重塑氫鍵，不僅能保護髮質，測試結果顯示其造型速度比頂級競品快3倍，頭髮柔順度則可提升2倍。

此外，機身內建感測器與演算法，能學習使用者的手勢動作，並且進行動態調整。

L'Oréal大玩美妝黑科技！推出「光學直髮夾」紅外線塑型不傷髮，還有超薄透明LED面膜

LED面膜、LED眼膜：像皮膚一樣的柔性電路

不同於市面品牌推出的硬殼式面罩，L'Oréal這次與LED解決方案業者iSmart合作開發的原型設計，採用「柔性貼合」路線。

L'Oréal大玩美妝黑科技！推出「光學直髮夾」紅外線塑型不傷髮，還有超薄透明LED面膜

這款LED面膜與眼膜採用超薄的柔性矽膠製成，外觀呈現半透明狀，可以直接看到內部的微型電路與燈泡，造型相當前衛 (甚至有點像科幻電影道具)。眼罩的部分甚至配有一個專屬充電盒，看起來就像是一副巨大的無線耳機。

技術規格上，它能精準控制紅光 (630nm) 與近紅外光 (830nm) 兩種波長，每次療程為10分鐘。

L'Oréal大玩美妝黑科技！推出「光學直髮夾」紅外線塑型不傷髮，還有超薄透明LED面膜

搭配專屬精華液，解決「越照越乾」的痛點

L'Oréal全球副總裁Guive Balooch表示，他們發現使用者在裸臉使用LED面膜時，皮膚常會感到乾燥。因此，L'Oréal未來將推出專為搭配面膜使用的精華液 (Serum)，不僅能保濕，還能提升光療效果，而這也暗示了L'Oréal未來將採取「硬體 + 耗材」的生態系佈局。

上市資訊：目前這三款產品距離正式上市還有一段時間。L'Oréal表示Light Straight與LED面膜系列預計要等到2027年才會正式推出，售價尚未公布，但定位將屬於高階市場。

分析觀點：美妝巨頭的「降維打擊」

筆者認為，L'Oréal近年在CES的表現，顯示出傳統美妝品牌正在利用其龐大的研發資源，對傳統家電廠進行「降維打擊」。

Light Straight的核心邏輯與Dyson類似，都是試圖用更科學的方式 (氣流或光能)來解決「熱傷害」這個物理難題。而LED面膜的策略更為聰明，透過解決「硬殼面具不服貼」與「皮膚乾燥」這兩個使用者痛點，L'Oréal其實是在鋪路賣自家的強項——保養品 (精華液)。

畢竟，機器買一次可以用很久，但搭配機器使用的專屬保養品，才是源源不絕的獲利來源。而等到2027年產品上市時，這種「訂閱制護膚」的模式或許會成為主流。

更多Mashdigi.com報導：

LG讓經典「壁紙電視」復活！全新OLED evo W6結合真無線技術，厚度不到1公分

Plaud NotePin S AI錄音穿戴裝置登場！改回「實體按鍵」、支援一鍵標記重點

Xreal更新入門款AR眼鏡「1S」，解析度與亮度雙升級、售價反降