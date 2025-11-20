Loro Piana用整塊皮革無縫製包 Bale Softy一摸上癮

Loro Piana Bale Softy手提包是本季最新包款，深紅色NT$110,000。（Loro Piana提供）

細膩的質感，精緻的品味，這是對Loro Piana本季最新包款Bale Softy的唯二形容了。這款抽繩手提包的無縫袋身設計是使用整塊皮革以手工製成，並選用納帕小羊皮與鹿皮維持觸感，體現品牌的悠久傳統與精湛技藝，也代表尋找頂級羊絨的旅程。

Bale Softy手提包（左）週日早晨色NT$94,5000、（右）深紅色NT$110,000。（Loro Piana提供）

Bale Softy是自Bale手提包變奏而成，這款新作觸感更細膩柔軟。包款的名字和設計均取材自羊絨捆（Bale），也是Loro Piana為了製作觸感獨特和雋永優雅的面料與服飾時所採購的大捆天然纖維。

Bale Softy手提包（絲帶綠），NT$94,5000。（Loro Piana提供）

極致柔軟的Bale Softy手提包以頂級物料製作，包括帶有天然細緻光澤的納帕小羊皮，和以柔軟無比、帶有平滑粒面和柔滑質感聞名的鹿皮，模仿羊絨的細緻手感。包款使用整塊皮革以手工製成，確保質感、色澤和密度一致。

Bale Softy手提包（焦褐棕），NT$110,000。（Loro Piana提供）

抽繩手提包的手柄配有皮革扣，可將手柄變成長肩帶，是向昔日用於捆紮羊絨的繩索和扣帶致敬之意；手工縫製的手柄和內部套索環扣，則取材Bale手提包系列的特色金屬元素。在尺寸部分，推出了小號和迷你尺寸，並採用同色麂皮襯裡，提供黑色、焦褐色、深紅色、週日早晨色、絲帶綠色和野鴿灰色等選擇。

