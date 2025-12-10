Loro Piana SS26於新加坡隆重登場，張鈞甯、陳慧琳手拿Extra Softy新包，泰星Alek與Bow Maylada牽手同框入列豪華陣容
Loro Piana本週三於新加坡河畔的Jiak Kim House帶來一場輕盈而和諧的奢華旅程。這座建於1920 年代、原為工業倉庫的歷史建築，在品牌以極簡光線、純淨線條與柔和色溫重新調度之後，悄然變身為一座專屬「輕盈與色彩」的當代舞台，讓城市的水岸節奏與建築的靜謐質感相互呼應。
Loro Piana SS26 星加坡齊聚哪些眾星？
為延續九月於米蘭時裝週發布的 2026 春夏系列，Loro Piana 選擇將這場預覽落腳於新加坡——一座以自然光、水岸、文化與現代性交織而成的城市。這座城市的多元面貌正好映照本季設計所欲傳遞的訊息，在輕柔之中展現力量，於細膩之間孕藏經典永恆。眾星雲集的星光也為當日增添了無可複製的亮度。由台灣女星張鈞甯、香港天后陳慧琳，以及來自泰國的 Alek Teeradetch 與 Bow Maylada，新加坡藝人陳泂江（Desmond Tan）、孫政（Ayden Sng）、林慧玲（Rebecca Lim）、黃思恬（Carrie Wong）皆盛裝出席。嘉賓們搶先穿上最新春夏設計，以各自獨有的姿態詮釋Loro Piana的「自然優雅」核心價值，俐落、低調、毫不費力地迷人。
SS26是色彩、藝術與工藝的碰撞
以Master of Fibres而聞名的Loro Piana，本季以「色彩」作為主導語彙，將布料工藝轉化為一場同時觸及視覺與觸感的雙重盛宴。若春夏是令人嚮往的度假季節，那麼SS26系列是一段從羊絨、絲綢到美麗諾羊毛所展開的色彩旅行，從自然大地的奶油色與淺褐色緩緩出發，向灑落陽光的暖色系擴張，最終綻放為金盞花黃、鮮紅、綠松石、柔粉與湖藍等明亮色調。不同於以往柔和內斂的配色，本季大幅加入亮色元素，使色彩不只存在於外層，更深植於纖維本身，並透過多層次混色、如薄霧般的輕盈手感與細膩漸變的色階，打造出宛如萬花筒般的流動幻彩，鮮活而迷人。
為延續米蘭首發時的概念，品牌在新加坡將展示空間打造成一段「感官旅程」。彩色地毯沿著展間鋪展，化身通往色彩世界的視覺軸線；水平線條的背景則為服裝的飄逸輪廓留下一片恆動的舞台。霧面與亮面漆板交錯，如光影在纖維上緩緩流轉。服裝、藝術與家具彼此並置，使人宛如步入一座以光線、質地與柔軟度共同構築的春日博物館。
空間中精心選擇的古董義大利胡桃木與漆木家具，則承托著本季全新包款，將品牌低調卻深邃的美學語言嵌入每一個細節。整個場域在現代感的裝置之間滲入手工藝的永恆氣息，既像米蘭的工坊，又像藝術家的工作室，讓輕盈與色彩在此刻找到最優雅的平衡。
女裝亮點輪廓是這個
SS26最新女裝迷人的特質在於可隨季節與生活自由轉換。從冬末微寒到盛夏海岸，從城市移動到度假場景，每一件衣服都帶著Loro Piana典型的低調優雅，有修長、飄逸、極富別緻的洋裝輪廓，富含可於行走時輕輕搖曳的寬鬆卻不失結構的剪裁。也有品牌經典外套以新材質、新結構重現的設計，將外套化身短版飛行員外套；另外，Spagna外套以 Mustique亞麻重新解構，讓春夏的季節在想要優雅也不擔心服裝不夠透氣；還有Traveller 外套則以透明感歐根紗打造，呈現夏季輕盈姿態的選擇，皆展示了品牌好看的樣式。
當然從男裝取材的西裝元素也是本季亮眼章節：加長立領外套、單排扣與低釦圓領西裝，搭配寬褲或長裙，散發一種剛柔並濟的摩登氣息。為夏季正裝打造的真絲粗花呢、寬鬆的長褲、麻花線編織的外套，以及多層次大地色毛料拼接，讓女裝呈現立體、豐富且極具層次的觸感。
Loro Piana本季也打造專屬晚裝的低調奢華，有黑白相間的別緻套裝，也有滿布手工流蘇的立體毛衣搭配喇叭褲與帽子，營造一種隨性卻優雅的舞動質感，就像是月光下的輕語，燦爛而迷人。
Extra Softy是SS26最令人想擁抱的包款
SS26 的包款中，Extra Softy 無疑是最討人喜歡、最直覺迷人的作品。
Loro Piana 的 2026 春夏系列以品牌最擅長的語彙，勾勒出一片充滿無限想像的風景。這是一個以優雅的簡約為骨架、以細膩而豐富的內涵為靈魂的系列：從色彩的譜寫、面料的構築，到工藝的層層深化，形成一段柔和卻充滿力量的旅程。而在新加坡這一日，水岸的光影、Jiak Kim House 的歷史質地，以及藝術化的展示語境，共同讓 SS26 的世界得以以更鮮活的姿態展開。場域與服裝彼此呼應，彷彿將這季「以簡約為骨、以豐富為魂」的精神，在空間中重新寫下更具生命力的篇章。
Loro Piana的2026春夏用最擅長的語言勾勒了一段充滿無盡想像的景緻，是一組以優雅的簡約為骨架而生，以細膩的豐富為靈魂的系列，包含色彩譜寫、面料構築、以及工藝深化的旅程。而新加坡這日的水岸、Jiak Kim House 歷史建築與藝術化的展示空間，更共同讓SS26的世界以更具生命力的方式展開——優雅的簡約為骨架、以細膩的豐富為靈魂的系列。
延伸閱讀：
入門Loro Piana從「手提把」開始？這一支萬用手把可以讓你瞬間多了好幾款包！
Gucci進軍雪峰之上，Chanel、Louis Vuitton再到Loro Piana「高山奢華」冬季滑雪競賽正式開打
Loro Piana下一顆貴婦愛包Needle Bag問世！2025秋冬系列把頂級羊絨帶到熱辣曼谷
Loro Piana 100週年快閃店登台！周渝民推薦一定要來「摸摸看」這個，3亮點體驗老錢風的歷史底蘊
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● HOII「2026 熙怡」系列亮相，張鈞甯演繹光能時尚新風貌
其他人也在看
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 100
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 115
朱孝天轟被潑髒水! 阿信爆艾姐為促F4合體里程數激增
生活中心／綜合報導今年五月天兩度促成F4在演唱會上合體當嘉賓，周杰倫、阿信最近還跟F4三人合體推新歌，掀起回憶殺。不過，卻獨缺朱孝天一人。他日前抱怨是"被退出"，還點名相信音樂高層艾姐潑髒水。阿信開直播略顯沉重，仍力挺艾姐，說她飛機里程數加起來可繞地球兩圈，才促成F4合體，吳建豪也當場送暖。民視 ・ 2 小時前 ・ 1
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 2
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 9 小時前 ・ 1
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 32
影／F3非鐵友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 天前 ・ 24
朱孝天親揭「被退出F4演唱會」內幕 喊話相信音樂：沒必要潑髒水
F4接下來將展開巡演，沒想到傳出獨缺朱孝天，近來周渝民、言承旭、吳建豪與周杰倫、五月天阿信合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，也不見朱孝天。對此，他今（8）日開直播解釋，並直接對相信音樂高層喊話。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 104
趙震雄遭爆「潑冰塊、毆打丁海寅」 14年前黑料被挖「回應了」
南韓影星趙震雄近日因未成年時期的少年犯前科爭議宣布退出演藝圈，然而風波並未平息。繼過去的黑歷史被揭露後，今日韓國媒體 MBN 援引《Dispatch》的報導指出，趙震雄在成年後仍涉嫌對同僚演員及工作人員施加暴力。其中，更有網友推測受害者可能是知名演員丁海寅。對此，趙震雄方面以「已經退出演藝圈」為由，未做出正面回應。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
表面傷心，實則無縫接軌的愛情高手星座TOP4：天秤表面哭得淒慘，「這星座」心裡早就偷偷行動
有些人失戀時哭得撕心裂肺，朋友圈天天發感傷文，甚至讓人以為他們沒個一年半載走不出來。但——表面最難過的人，往往是最能轉身的人。他們不是不痛，而是很清楚：愛情結束了，人生還要繼續。甚至有的人，眼淚還掛著，心裡卻已經開始盤算下一段的可能性。今天就來揭曉，那些表面看似傷心欲絕，實際上超有行動力、轉身比誰都快的星座TOP4。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 33
朴寶劍公開高雄旅遊照！騎YouBike、抓惠利去晨跑重訪「寶劍樹」
朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著...styletc ・ 1 天前 ・ 2
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 12
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 9 小時前 ・ 151
《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 2 天前 ・ 3