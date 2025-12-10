Loro Piana SS26於新加坡隆重登場，張鈞甯、陳慧琳手拿Extra Softy新包，泰星Alek與Bow Maylada牽手同框入列豪華陣容

Loro Piana本週三於新加坡河畔的Jiak Kim House帶來一場輕盈而和諧的奢華旅程。這座建於1920 年代、原為工業倉庫的歷史建築，在品牌以極簡光線、純淨線條與柔和色溫重新調度之後，悄然變身為一座專屬「輕盈與色彩」的當代舞台，讓城市的水岸節奏與建築的靜謐質感相互呼應。

Loro Piana SS26 星加坡齊聚哪些眾星？

為延續九月於米蘭時裝週發布的 2026 春夏系列，Loro Piana 選擇將這場預覽落腳於新加坡——一座以自然光、水岸、文化與現代性交織而成的城市。這座城市的多元面貌正好映照本季設計所欲傳遞的訊息，在輕柔之中展現力量，於細膩之間孕藏經典永恆。眾星雲集的星光也為當日增添了無可複製的亮度。由台灣女星張鈞甯、香港天后陳慧琳，以及來自泰國的 Alek Teeradetch 與 Bow Maylada，新加坡藝人陳泂江（Desmond Tan）、孫政（Ayden Sng）、林慧玲（Rebecca Lim）、黃思恬（Carrie Wong）皆盛裝出席。嘉賓們搶先穿上最新春夏設計，以各自獨有的姿態詮釋Loro Piana的「自然優雅」核心價值，俐落、低調、毫不費力地迷人。





廣告 廣告





SS26是色彩、藝術與工藝的碰撞

以Master of Fibres而聞名的Loro Piana，本季以「色彩」作為主導語彙，將布料工藝轉化為一場同時觸及視覺與觸感的雙重盛宴。若春夏是令人嚮往的度假季節，那麼SS26系列是一段從羊絨、絲綢到美麗諾羊毛所展開的色彩旅行，從自然大地的奶油色與淺褐色緩緩出發，向灑落陽光的暖色系擴張，最終綻放為金盞花黃、鮮紅、綠松石、柔粉與湖藍等明亮色調。不同於以往柔和內斂的配色，本季大幅加入亮色元素，使色彩不只存在於外層，更深植於纖維本身，並透過多層次混色、如薄霧般的輕盈手感與細膩漸變的色階，打造出宛如萬花筒般的流動幻彩，鮮活而迷人。

為延續米蘭首發時的概念，品牌在新加坡將展示空間打造成一段「感官旅程」。彩色地毯沿著展間鋪展，化身通往色彩世界的視覺軸線；水平線條的背景則為服裝的飄逸輪廓留下一片恆動的舞台。霧面與亮面漆板交錯，如光影在纖維上緩緩流轉。服裝、藝術與家具彼此並置，使人宛如步入一座以光線、質地與柔軟度共同構築的春日博物館。

空間中精心選擇的古董義大利胡桃木與漆木家具，則承托著本季全新包款，將品牌低調卻深邃的美學語言嵌入每一個細節。整個場域在現代感的裝置之間滲入手工藝的永恆氣息，既像米蘭的工坊，又像藝術家的工作室，讓輕盈與色彩在此刻找到最優雅的平衡。

女裝亮點輪廓是這個

SS26最新女裝迷人的特質在於可隨季節與生活自由轉換。從冬末微寒到盛夏海岸，從城市移動到度假場景，每一件衣服都帶著Loro Piana典型的低調優雅，有修長、飄逸、極富別緻的洋裝輪廓，富含可於行走時輕輕搖曳的寬鬆卻不失結構的剪裁。也有品牌經典外套以新材質、新結構重現的設計，將外套化身短版飛行員外套；另外，Spagna外套以 Mustique亞麻重新解構，讓春夏的季節在想要優雅也不擔心服裝不夠透氣；還有Traveller 外套則以透明感歐根紗打造，呈現夏季輕盈姿態的選擇，皆展示了品牌好看的樣式。

當然從男裝取材的西裝元素也是本季亮眼章節：加長立領外套、單排扣與低釦圓領西裝，搭配寬褲或長裙，散發一種剛柔並濟的摩登氣息。為夏季正裝打造的真絲粗花呢、寬鬆的長褲、麻花線編織的外套，以及多層次大地色毛料拼接，讓女裝呈現立體、豐富且極具層次的觸感。

Loro Piana本季也打造專屬晚裝的低調奢華，有黑白相間的別緻套裝，也有滿布手工流蘇的立體毛衣搭配喇叭褲與帽子，營造一種隨性卻優雅的舞動質感，就像是月光下的輕語，燦爛而迷人。

Extra Softy是SS26最令人想擁抱的包款

SS26 的包款中，Extra Softy 無疑是最討人喜歡、最直覺迷人的作品。

Loro Piana 的 2026 春夏系列以品牌最擅長的語彙，勾勒出一片充滿無限想像的風景。這是一個以優雅的簡約為骨架、以細膩而豐富的內涵為靈魂的系列：從色彩的譜寫、面料的構築，到工藝的層層深化，形成一段柔和卻充滿力量的旅程。而在新加坡這一日，水岸的光影、Jiak Kim House 的歷史質地，以及藝術化的展示語境，共同讓 SS26 的世界得以以更鮮活的姿態展開。場域與服裝彼此呼應，彷彿將這季「以簡約為骨、以豐富為魂」的精神，在空間中重新寫下更具生命力的篇章。





Loro Piana的2026春夏用最擅長的語言勾勒了一段充滿無盡想像的景緻，是一組以優雅的簡約為骨架而生，以細膩的豐富為靈魂的系列，包含色彩譜寫、面料構築、以及工藝深化的旅程。而新加坡這日的水岸、Jiak Kim House 歷史建築與藝術化的展示空間，更共同讓SS26的世界以更具生命力的方式展開——優雅的簡約為骨架、以細膩的豐富為靈魂的系列。

延伸閱讀：

入門Loro Piana從「手提把」開始？這一支萬用手把可以讓你瞬間多了好幾款包！

Gucci進軍雪峰之上，Chanel、Louis Vuitton再到Loro Piana「高山奢華」冬季滑雪競賽正式開打

Loro Piana下一顆貴婦愛包Needle Bag問世！2025秋冬系列把頂級羊絨帶到熱辣曼谷

Loro Piana 100週年快閃店登台！周渝民推薦一定要來「摸摸看」這個，3亮點體驗老錢風的歷史底蘊





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● HOII「2026 熙怡」系列亮相，張鈞甯演繹光能時尚新風貌

● AAA2025韓星同款珠寶腕錶找到了！IU、朴寶劍、李俊昊、張員瑛