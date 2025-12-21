LOUIS VUITTON年終LINE貼圖加碼 天燈電子賀卡可以個人化

LOUIS VUITTON台灣LINE官方帳號的佳節限定貼圖共有八張。（路易威登提供）

歲末年終時的路易威登（LOUIS VUITTON），總是會推出令人好喜歡的LINE貼圖，今年還加碼讓大家可以製作個人化天燈電子賀卡，有了品牌吉祥物Vivienne與Gaston化身節日大使的各種可愛pose與祝福，2026一定平安順利幸福快樂啊！

路易威登台灣LINE官方帳號 推出「個人化天燈電子賀卡」。（路易威登提供）

LOUIS VUITTON台灣LINE官方帳號的佳節限定貼圖共有8張，點綴品牌經典橘黃色禮盒與聖誕風格裝飾，以一連串日常用語與節日祝賀展開，包括Thank You、Love You、Good Night、Happy Holidays、OK、Bye、Happy New Year、Miss You。

個人化天燈電子賀卡有兩種背景可以選擇。（路易威登提供）

貼圖裡，Vivienne與Gaston依偎於聖誕樹前、俏皮躍出行李箱或手拿橘黃色禮盒等各種溫馨場景，洋溢歡愉幸福的氛圍；而個人化天燈電子賀卡則可選擇路易威登Asnières工坊或夢幻極光雪地為背景，粉色Monogram天燈宛若點亮天空的一道希望曙光，能夠輸入最多30字元祝福語，為心愛之人於佳節時刻傳遞無限思念。

路易威登「佳節限定貼圖」資訊

下載期間：即日起至2026年1月15日

只要加入路易威登 Line官方好友即可免費下載，使用期效為180天。

