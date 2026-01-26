《Love Me》完結穩坐6週冠軍 不靠灑糖觀眾看哭了

〔記者鍾志均／綜合報導〕療癒系韓劇《Love Me》不靠灑糖、不賣狗血，卻連續6週穩坐韓劇榜冠軍，被不少劇迷形容是「每天看完，心會慢慢被放好的一部戲」。

《Love Me》由「愛情戲匠人」徐玄振領銜主演，她飾演的婦產科醫師「徐俊京」外表冷靜、內心卻滿是裂痕，是那種會讓觀眾一邊心疼、一邊照見自己的角色。

隨著最終回播出，徐玄振用文字向觀眾道別，溫柔喊話：「希望大家能和角色一起哭、一起笑，也為跌跌撞撞卻仍往前走的我們送上應援。」

廣告 廣告

劇中最讓人破防的，莫過於俊京與父親的情感線。飾演父親「徐振浩」的劉宰明，從《請回答1988》的溫柔存在，到《梨泰院Class》讓人牙癢癢的反派，這回回歸平凡父親角色，再次證明「他一出現，情緒就會跟著走」。

徐玄振透露，最像「真的父女」的一場戲，是全家探望母親後返程、卻在車內發生事故的段落，「近看是悲劇，拉遠卻像人生的黑色幽默。」

劉宰明則在收官時感性表示，這是一段「非常幸福的旅程」，也讓他再次確信：「即使生活不完美，人生，依然是美麗的。」《Love Me》在Hami Video上架。

【看原文連結】

更多自由時報報導

（解密赤手獨攀1）霍諾德稱最難的不是高度「而是64次不能失誤」

霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因

批霍諾德爬101公然踐踏職安被罵翻 工傷協會今再發7點聲明回應

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

