《Love Me》徐玄振被張栗主導「麻辣口味的愛情」

記者王丹荷／綜合報導

韓劇《Love Me》由「愛情劇女王」徐玄振攜手劉宰明、尹世雅、張栗、李施優與TWICE成員多賢共演，昨（18）日記者會上徐玄振大方聊起吻戲，直言這次的情感表現「完全不同以往」，不少愛情場面甚至是由對手演員張栗主導、在現場即興誕生，笑說：「這是我第1次覺得吻戲可以這麼有趣。」她更形容30到40歲的愛情像是「帶點辣度的麻辣口味」，情感更濃烈、更成熟。

曾在《秘密森林》中演夫妻的劉宰明與尹世雅再度合體，從悲劇關係轉為溫柔日常。劉宰明透露：「之前的角色是財閥與檢察官，注定無法實現、也無法靠近的關係；但在《Love Me》裡，我們會撒嬌、彼此安慰，那是1段很幸福的時光。」他更笑說：「其實我們的愛情戲不多，所以我還曾強烈要求導演多加一點！」引起現場爆笑。尹世雅則補充：「到了這個年紀，其實已經不適合再玩欲擒故縱或錯過彼此了。」她形容這段關係是「害羞、心酸，卻又純真的中年愛情」。

TWICE多賢今年以翻拍臺灣電影《那些年，我們一起追的女孩》的女主角，正式出道當演員，《Love Me》是她首次挑戰的戲劇作品，飾演與李施優相識20年的青梅竹馬情侶檔。談到首次拍攝電視劇，多賢坦言既緊張又期待，拍攝期間成員們一路給予她滿滿鼓勵，「從冬天拍到夏天，一直關心我會不會太累，也說一定會準時收看、幫我應援」，讓她獲得很大的力量。她也分享，因為與李施優在劇中是同齡好友設定，2人私下刻意用半語溝通，慢慢培養出舒服又真實的默契。

改編自同名瑞典影集的《Love Me》不只描寫愛情，更細膩刻畫家庭關係的修補與重建。劇中俊京（徐玄振 飾）與弟弟俊書（李施優 飾）、父親鎮浩（劉宰明 飾）在母親意外過世後逐漸疏遠，卻在各自展開新關係的同時，慢慢重新理解彼此。徐玄振形容這個家庭「看似平靜，卻隨時可能失衡」，有爭執、有心酸，也有讓人忍不住微笑的溫柔瞬間，是極度貼近現實的家庭縮影。

