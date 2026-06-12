《LOWI AI大數據》兩段式左轉存廢輿論拉鋸 網友緊盯政府變革細節
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
交通部近日針對機車「兩段式左轉」存廢議題對外表態，再度引發社會各界與網路輿論的高度關注。針對地方政府如台南市試辦取消兩段式左轉後、事故次數顯著降低的成效，交通部回應未來政策將不傾向「全面保留」或「全面廢除」，而是回歸交通工程層面，透過建立保護機車左轉的安全機制來因地制宜。根據《LOWI AI大數據關鍵引擎》觀測顯示，近一個月內關於「兩段式左轉」之討論，總計累積321筆匹配聲量、2,526筆關聯聲量，整體擴散度達12,564.45。
其中，討論聲量最高峰落在6月10日交通部對外說明當日，單日即湧現76筆匹配聲量與870筆關聯聲量。而在整體民眾的討論情緒分布中，負向情緒佔比達43.6%，高於正向（36.4%）、混合（9.3%）及中立（10.6%）情緒，反映出多數網民對於現行兩段式左轉規範與交通部的說明，仍抱持較多不滿與修正期待。
圖1 「兩段式左轉」近一個月匹配聲量走勢
圖2 「兩段式左轉」近一個月匹配聲量情緒分布
輿論聚焦政策存廢與安全設計 網民與實務觀點呈現拉鋸
在近一個月的輿情觀察中，網路社群對於「兩段式左轉」的討論核心主要環繞於政策制度的變革，其中「兩段式左轉」、「全面取消」與「廢除」等字眼成為最受關注的熱門關鍵詞。網友在社群與媒體平台上的論述呈現雙向並行的層次，一方面聚焦於「交通部」、「地方政府」、「因地制宜」與「路口盤點」等政策制定端的配套方針；另一方面則藉由「機車」、「騎士」、「待轉變待撞」等詞彙，反映使用者端對於道路環境的實際安全憂慮。
綜合期間內的網友熱門話題，輿論交鋒主要集中在政策走向、實證數據與實務設計等面向。在政策與實證方面，核心焦點在於該制度是否應全面廢除，網友圍繞道路安全與行車效率展開激烈交鋒。雖然交通部定調「因地制宜」作為目前的折衷方向，且台南市取消強制待轉後車禍下降21%的數據成為輿論討論亮點，但民意代表隨即要求提交更完整的傷亡嚴重度分析，質疑單一指標尚不足以全面證明政策成功，使實證成效在網路上持續受到檢驗與討論。
而在實務設計與配套措施上，「待轉變待撞」成為機車族群的核心擔憂，許多網友熱烈分享自身經驗，批評部分路口的待轉區標線與位置設計不當，認為不良的工程設計反而增加路口事故風險；與此同時，針對交通部提出的轉彎專用道、保護時相及路口盤點等配套方案，網民雖有關注，但因具體執行細節與明確時間表尚未健全，普遍引發「說多做少」的質疑。相關討論在媒體與社群平台上持續拉鋸，無論是引述統計數據警示風險的報導，還是民團與網民援引實證成效呼籲開放的聲浪，皆呈現壁壘分明的論戰。
圖3 「兩段式左轉」近一個月熱門關鍵詞
網路好感度低迷 網民質疑「強制待轉」安全性與配套不足
根據《LOWI AI大數據關鍵引擎》針對「兩段式左轉」議題的整體情緒分析顯示，目前網路輿論呈現負面主導的格局。在匹配聲量中，負向評價佔43.6%，明顯高於正面評價的36.4%，聲量好感度（P/N值）僅為0.84。若進一步扣除新聞報導與轉發，單純觀察社群與論壇等網民自發性討論場域，在關聯聲量中，正向情緒更降至24.8%，負向情緒則為36.6%，好感度跌至0.68，顯示網友自主發文或留言討論的負面不滿程度相對較高。
圖4 社群、論壇關聯聲量情緒分布
在正反雙方的意見交鋒中，支持取消強制的網民多以實際駕駛經驗與實證數據發聲。在PTT與臉書等平台的留言中，許多機車族大表認同，指出部分縣市的示範數據已顯示不強制待轉較安全，並批評「明明有些路口可以直接轉，硬要搞個待轉」、「汽車有左轉道，機車沒辦法一起用就超好笑」，呼籲應比照大型重機的用車方式混合使用車道。
此外，也有網友從實務駕駛視角出發，認為「駕駛人要時時注意路口狀況，而不是看標誌找待轉牌」，並指出「全台路口沒有統一規格，硬拿同樣規則套用只會更亂」，甚至會出現「提早切進內線準備左轉卻發現要待轉，馬上切出去外線」這種反而更危險的狀況，因此強烈主張應「給騎士選擇就好，不要強制兩段式」。
相對地，部分網民對於若缺乏配套便全面改變現狀表達了強烈擔憂，亦為負面情緒來源之一。在臉書粉專與PTT的討論中，有民眾直言「兩段式左轉比較安全」、「大流量路口還是保留比較好」，並憂心「沒有配套措施就不要亂改，是想出人命是嗎？」、「整個車道要大亂鬥了」。
有趣的是，雖然部分學者示警機車直接左轉的致死率，引起PTT附和「一堆機車卡在中間等左轉才更是待撞區吧」、「機車敢在路中間等左轉都不怕被後車撞喔」，凸顯出不論支持或反對強制待轉，雙方對於道路安全的實務認知存在極大落差。
輿論聚焦實務安全 網民企盼政府拿出具體變革細節
綜合近期的網路輿情與各方討論，機車「兩段式左轉」的存廢不單純是法規之爭，更深層地反映出民眾對於自身用路安全的集體焦慮。從網路上壁壘分明的論戰可以看出，不論是強烈主張給予騎士選擇權、廢除強制待轉的機車族，還是擔憂貿然改變現狀會引發車流混亂的保守觀點，網民關切的核心皆高度契合於如何真正降低路口事故發生率。
面對網路上高達4成以上的負面情緒，以及網民對於待轉區設計不良、政策「說多做少」的質疑，交通部雖然以「因地制宜」與「全台路口盤點」作為回應，試圖安撫改革派與保守派的對立聲浪，但現階段由於缺乏具體執行細節與明確時間表，仍難以消弭輿論累積的不信任感，導致政府的表態被部分網民解讀為缺乏改革決心。
因此，從目前的輿情趨勢來看，民眾在高度關注台南等試辦成效的同時，也在緊盯中央與地方政府下一步的具體作為。網路輿論普遍期盼，主管機關未來在回應此議題時，不能僅停留在方針說明，更應盡速釋出全台路口盤點的具體進度與精進配套，用看得見的務實改變來化解民間長期以來的待轉安全疑慮。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫
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