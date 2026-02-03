LR發布船上製氫首份指引 供航運業低碳轉型依循

根據英國航運相關網站引述，勞氏船級社（Lloyd′s Register，LR）近日發布，航運業首份專門針對「船上製氫」指引說明，回應船東、造船廠與技術開發商日益高漲的需求。隨著業界積極探索以液化天然氣、甲醇及氨等替代燃料在船上直接產製氫氣，這份指引被視為推動氫能應用的重要里程碑。

勞氏船級社指出，船上製氫可避免配置體積龐大且結構複雜的壓縮或液化氫儲存系統，同時降低對未來氫氣供應鏈與加注基礎設施成熟度的依賴。然而，由於涉及多種氣體或低閃點燃料並存，加上國際相關法規尚未完備，船上製氫在安全與合規層面仍面臨不小挑戰。

這次發布的指引，是依據勞氏船級社既有的燃料電池及低閃點燃料規範編製，採取以風險為基礎的架構，為新造船與改裝船提供明確設計與審查方向。內容涵蓋製氫設備的設計原則、安全要求、船上安裝及系統整合，並充分考量陸用技術移轉至海事環境時所面臨的實務挑戰。

勞氏船級社表示，該指引有助降低目前開發中專案技術與法規不確定性，縮短審批時程，並協助船東與投資人降低氫能解決方案的投資風險。

勞氏船級社技術總監部門燃料電池技術首席專家Thomas Bayer指出，對於新興技術而言，清楚的指引至關重要，產業無法在正式國際法規出爐前停滯不前。透過提前發布專屬指引，勞氏船級社希望協助業界將構想快速推進至實際交付，並持續在支持航運業邁向低碳與零碳能源轉型上扮演關鍵角色。