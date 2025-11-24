Lu典夫妻再合體！曾莞婷曝受不了內幕 婚禮進度全說了

Lulu與陳漢典再度合體主持節目。（圖／記者陳怡伶攝）





女星Lulu（黃路梓茵）與陳漢典在上月20日到戶政事務所登記結婚，現場氣氛幸福又溫馨。今（24）日兩人與曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席實境節目媒體茶敘，被問到婚禮籌備進度也回應了。

Lulu、陳漢典、曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席實境節目媒體茶敘。（圖／記者陳怡伶攝）

Lulu、陳漢典、曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席實境節目媒體茶敘。（圖／記者陳怡伶攝）

Lulu和陳漢典再度主持同檔節目，其他主持人認為兩人公私分明，不過黃偉晉跟曾莞婷爆料他們經常有自己的小視窗，像是一起開車出去的時候，「很像他們在約會，我們坐在後面會想『好了可以了沒』，他們就是會有講不完的話，什麼都可以接。」

廣告 廣告

至於目前婚禮進度，Lulu表示「要付訂金了」，日期已經定好，會再另外挑時間公佈，至於賓客名單會不會邀請前男友阿達，Lulu笑說「你們有在尊重我老公嗎？」而先前在七夕情人節宣布結婚的風田則透露，老婆已經搬來台灣一起住，且主持群都有看過照片。



【更多東森娛樂報導】

●LU典夫妻高雄合體跨年！陳漢典曝新婚生活 喊話牽手吃宵夜

●陳漢典先別看！「Lulu露超美背誘惑春風」：別對我起色心

●家寧52萬IG帳號無預警消失 Andy老師嗨喊6字

