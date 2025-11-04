LU典夫妻高雄合體跨年！陳漢典曝新婚生活 喊話牽手吃宵夜

Lulu與陳漢典將在高雄合體跨年。（圖／年代提供）





由高雄市政府主辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，12月31日晚上7點將於夢時代前的時代大道盛大登場！主持陣容由剛晉升人夫、春風滿面的陳漢典領軍，搭檔綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮），更驚喜邀來陳漢典的另一半Lulu（黃路梓茵），夫妻倆將在高雄合體迎接2026。

新婚不久的陳漢典及Lulu年10月底宣布一起合演舞台劇《半里長城》，在劇中飾演前任戀人，話題十足，該劇規劃12月27日於高雄衛武營歌劇院開演；緊接著12月31日，夫妻倆首度在高雄驚喜合體跨年，以「歌手」身分登上跨年舞台的Lulu，對跨年表演保密到家，預計帶來精采的舞台演出，讓粉絲們更加期待兩人甜蜜又熱鬧的跨年夜。

身經百戰的全方位藝人陳漢典，戲劇與主持之間自由切換，展現豐富的表演能量。他笑說自己曾多次參與在高雄取景的電影拍攝，每次造訪港都都讓他湧現滿滿回憶。陳漢典談到婚後生活，甜蜜表示：「可以更自在地談戀愛，希望跨完年能手牽手一起吃宵夜！」幸福指數直線飆升。至於「雄嗨趴」的主持準備，他豪氣喊話：「我會盡力服務觀眾、服務歌手。」並信心滿滿地預告，今年的「雄嗨趴」將成為最精彩、最熱鬧的跨年盛宴，邀請大家一同到高雄嗨翻迎新年。

阿本今年則是首度挑戰跨年主持重任，能與資深主持人陳漢典及新生代女星木木同台合作，讓他直呼「超放心！」誓言要讓高雄觀眾連嗨三天三夜、盡情跳起來！談到高雄，阿本笑說自己每次造訪都一定要大啖烤小卷和赤肉羹，也推薦大家到駁二藝術特區、衛武營等地走走逛逛，盛讚高雄「好看、好逛又好買」，他熱情邀請大家一起到港都，感受最熱血、最High的跨年夜。

新生代人氣女星木木近年表現亮眼，連續兩屆擔任金鐘獎星光大道主持人，談起以往的跨年時光，木木笑說自己最愛和家人窩在家裡吃火鍋、看跨年轉播，最後一定要全家一起大聲倒數才算完美收尾。雖然近年因工作關係無法返家跨年，但爸媽仍準時守在電視前為她加油，讓木木直呼感動。面對即將登場的「雄嗨趴」跨年晚會，木木透露心情是「興奮多於壓力」，並開心表示：「高雄跨年一直是超有規模、超High的活動，非常期待可以跟熱情的高雄朋友們見面！」為了迎戰長達六小時的大型主持任務，她特別研究喉嚨保養秘方，要以最完美的狀態，陪高雄人一起嗨翻跨年夜。

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會以「現代感、動感與跨世代共鳴」為核心風格，展現港都全新的城市意象。外界矚目的卡司名單陸續公布，從未見過的獨家跨界舞台合作、精彩的演出陣容，邀請全臺觀眾年末歡聚高雄夢時代，與家人朋友一同倒數迎新年！



