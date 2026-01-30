Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌，宴請約650位親友共襄盛舉。然而，藝人嘻小瓜受邀出席並包6600元的紅包，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」。對此，嘻小瓜29日拍片反擊，並曬出與Lulu的對話截圖，坦言若是真的包太少，願意補足金額。
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。
對此，嘻小瓜29日發聲表示，曾詢問過AI建議，婚宴獨自出席的話，紅包最高行情落在3600元，看自己是否要往上加，因此他決定包6600以示心意，「我根本不知道能包到破萬，老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」
嘻小瓜無奈，自己參加婚禮的次數不多，實在是不清楚該包多少錢才算是多，也無法八卦詢問現場其他人包的金額。他直言，不是每個人都是蔡依林或周杰倫，甚至億萬富翁，「我就是那個演藝圈的打工仔，沒有經紀公司，只能靠自己、每天在家裡等工作。」
最後，他也PO出與Lulu的私訊，「我真的很少參加婚禮，也沒有問人該怎麼包費用，有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的。我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人，想說還是給你說一聲，感謝你。」
