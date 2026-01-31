LU典婚禮變紅包公審大會！名作家發聲怒批：愛管閒事

陳漢典、Lulu日前盛大舉辦婚宴。（圖／東森娛樂）





藝人陳漢典、Lulu（黃路梓茵）日前盛大舉行婚宴，演藝圈不少好友都前來見證兩人幸福時刻，豈料，婚宴結束後賓客「紅包行情」卻備受討論，先是小S（徐熙娣）過去包1.6萬的對話被挖出，接著嘻小瓜6600元的紅包也被酸全場最少。對此，知名作家冒牌生也發文談及此事，痛批網友「愛管閒事」。

陳漢典與Lulu婚禮紅包風波不斷，讓冒牌生不解表示：「什麼時候開始，誰包多少，變成了全民公審的比賽？」他認為以這對新人的心情，會希望婚禮像一場朋友們的同樂會，而不是紅包公審大會，至於紅包行情本就該依照自己的能力、交情、情境來處理。

對於外界不斷議論紅包數額，冒牌生也直言：「很多人可能一輩子都收不到一張 Lulu 的喜帖，卻急著幫她『護紅包』。這不叫關心，這叫越界。」甚至在看到嘻小瓜在事件發生後還傳訊向Lulu表示願意包更多，他也無奈表示：「你就知道，這群網友到底把人逼到什麼地步。」

冒牌生透露，自己過去參加某位明星朋友的婚禮時，也曾被詢問禮金金額，他當下忍不住翻了白眼，「明明是一樁喜事，卻被一群愛管閒事的網民，披著『關心』的外衣，用『你這樣不太妥吧』的語氣，包裝自己的多管閒事和八卦慾望。」，他也直言，若是再次遇到一定會回懟一句：「關你屁事。在別人的人生喜事裡，你沒有角色，請不要硬要加戲。」

