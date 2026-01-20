Lucas退團後首度合體NCT！ 現身經紀人婚禮「同框照流出」

香港籍藝人Lucas（黃旭熙）原為韓團NCT、WayV（威神V）成員，然而2023年因為私生活爭議退出團體，演藝事業重挫。後來以個人歌手身分活動的他，最近也參與台灣影集《時候》拍攝，最近更被發現，悄悄前往韓國參加經紀人的婚禮，在退團後首度和昔日NCT成員同框，引起不小討論。

Lucas於2021年8月24日被爆出同時與多名女粉絲交往，聊天記錄在網上被公開，他與Hendery（黃冠亨）原定在25日發表新歌《Jalapeño》，也因為爭議事件喊卡，並暫停活動。直至2023年5月10日，宣布退出NCT、WayV，並於2024年2月23日成立個人工作室，展開個人活動。

Lucas悄悄現身經紀人婚禮（圖中紅圈處），與昔日NCT成員合影（圖／翻攝自Threads）

檯面上，Lucas自爭議事件後就再無與昔日團員有所互動，直至經紀人在18日舉辦的婚禮上，Lucas悄悄現身，並與WayV成員們同框合影，雖說並無明顯互動，但首度同框依舊引起粉絲熱議。

《時候 A Time》黃旭熙 LUCAS、林廷憶攜手展現浪漫CP感（圖／台北創造提供）

另一方面，Lucas將事業觸角拓展至演員，並出演曹瑞原導演的新作《時候》，與林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球，飾演主演群的年少時期，多張已公開的劇照，不難看出他角色吃重。

《時候 A Time》耗時八年策劃、籌備，演員包括：言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群、黃旭熙 LUCAS、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球，並由張鈞甯擔任監製。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」