Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」

Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。

Lulu公開與陳漢典、父母在日本拍攝婚紗時的合照（圖／翻攝自Lulu IG）

自從婚紗照公開後，就有不少網友詢問Lulu照片是找哪個團隊拍攝的，「我會說這真的是一個無價的團隊！」因為集結了會攝影、最會化妝、最會弄頭髮、最會造型、最會找場地、最會做耳環、最會講好話的、最會的經紀人助理、最會的爸爸媽媽，可說是全世界最用心的人都齊聚一堂了。

陳漢典和Lulu 日前公布兩套婚紗，分別是「日系浪漫典雅風」與「昭和復古浪漫風」，延續先前富士山系列的幸福氣氛，讓整組婚紗企劃宛如一套章節分明的愛情偶像劇。這次婚紗企劃由 Lulu 親自擔任「總企劃」，從概念、造型、拍攝到婚宴流程全程掌舵，幾乎事必躬親。

Lulu和陳漢典婚紗照，走昭和復古浪漫風格。（圖／天地合娛樂）

陳漢典則擔任「軍師」角色，負責給意見、一起討論。他笑說，幾乎所有想法都是 Lulu 提出，「但我每次都覺得很棒，所以很少有意見不合。」兩人高度默契，也讓籌備過程雖然忙碌，卻少有摩擦。

隨著婚期逼近，小倆口白天工作、晚上討論婚禮細節，近期每天只睡四、五個小時。陳漢典坦言最心疼 Lulu，「她真的一個人身兼好幾個角色，把想像一步步完成，我真的很感謝她。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導