Lulu、陳漢典曝第二套婚紗！ 復古風撞30年媽媽造型

陳漢典、Lulu 黃路梓茵婚禮倒數十天，再度釋出全新兩套婚紗照，分別走「日系浪漫典雅風」與「昭和復古浪漫風」，延續先前富士山系列的幸福氣氛，讓整組婚紗企劃宛如一套章節分明的愛情偶像劇，為1月25日在文華東方舉辦的婚宴寫下最浪漫註腳。

這次婚紗企劃由 Lulu 親自擔任「總企劃」，從概念、造型、拍攝到婚宴流程全程掌舵，幾乎事必躬親。她更為每一套婚紗寫下屬於兩人的「心動告白宣言」，並巧妙分成「你是我的穩定資料」、「怪有趣的靈魂」、「謝謝你，我最好的朋友」、「穿越時空愛上你」四大篇章，文字甜得像偶像劇台詞，也提前曝光小倆口的愛情誓言。

繼富士山前的夢幻場景與虹夕諾雅度假村的公主風婚紗後，這次曝光的兩套新造型，風格跨度更大。其中一套昭和復古風婚紗，意外與 Lulu 母親30年前結婚時穿的婚紗高度相似，連細節都如出一轍，成了「無心插柳」的溫柔巧合。Lulu 笑說，造型師完全不知道母親當年的婚紗款式，卻選中了幾乎一模一樣的設計，連媽媽都覺得不可思議，像是一場跨時空的母女默契。

為了完整呈現昭和年代氛圍，這套復古婚紗更拉隊前往日本車站拍攝。Lulu 透露，電車拍攝申請一度卡關，直到最後一刻才奇蹟獲准進入車廂取景，而拍攝當天搭乘的車站名竟叫「壽」，還是無人車站，當地流傳不少新人會特地購買「壽」站車票當結婚紀念，讓她直呼一切巧合得太剛好，「真的像命中注定。」

另一套日系典雅風婚紗則來自台灣設計師品牌「富松梅」，同樣藏著親情巧合。Lulu 分享，父母曾在結婚 30 週年時穿過該品牌，如今自己再度穿上拍婚紗，別具意義。拍攝地點選在虹夕諾雅森林間，搭配陳漢典的美式復古西裝，畫面如老電影般溫柔，也成了她心中最喜歡的造型之一。

除了婚紗企劃，婚宴本身的流程與細節同樣由 Lulu 一手規劃。陳漢典則擔任「軍師」角色，負責給意見、一起討論。他笑說，幾乎所有想法都是 Lulu 提出，「但我每次都覺得很棒，所以很少有意見不合。」兩人高度默契，也讓籌備過程雖然忙碌，卻少有摩擦。

隨著婚期逼近，小倆口白天工作、晚上討論婚禮細節，近期每天只睡四、五個小時。陳漢典坦言最心疼 Lulu，「她真的一個人身兼好幾個角色，把想像一步步完成，我真的很感謝她。」而最困難的關卡，竟是賓客名單與座位安排，還得多次開會討論，成了籌備過程中最難忘的一環。

此外，兩人也準備了驚喜小禮物送給賓客，其中包含一款「草泥馬」玩偶。陳漢典笑說，因為 Lulu 之前送朋友同款，覺得質感很好，加上「草泥馬跟我有點像，有一種老公臉」，成了夫妻間的小玩笑，也為婚禮增添輕鬆可愛的巧思。