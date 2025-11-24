Lulu世紀婚禮進度曝光 陳漢典霸氣喊：我出錢

Lulu、陳漢典出席活動。（TVBS提供）

Lulu（黃路梓茵）、陳漢典接下網路節目《明星開拍中》，今（24日）與曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田一起出席記者會。陳漢典、Lulu婚後將於明年1月舉辦婚宴，被問到婚禮進度，陳漢典霸氣表示自己負責出錢，婚禮細節則配合老婆Lulu就好。

Lulu與陳漢典10月20日登記結婚，新婚才剛滿一個月的兩人，今天一起出席網路節目記者會，即將在明年一月舉辦婚禮，受訪時Lulu也鬆口談起婚禮進度表示，賓客名單邀請都還沒送出，由於工作忙碌，目前只能抽空處理。

Lulu、陳漢典婚後接下網路節目《明星開拍中》主持棒，還得化身工作人員，被問到會有公費戀愛的環節嗎？陳漢典笑說：「我們不能跟別人戀愛了，但我們私底下會自己戀愛。一旁的Lulu也說：「我們公私分明，都是他開無聊的話題，有一次我們開車去加油站，他就說『這個加油站看起來很破舊，我就回『油是ok就可以了』，這

