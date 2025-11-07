Lulu公開「結婚登記現場」感動又爆笑 陳漢典驚張到「忘記地址」

Lulu與陳漢典當場接吻。翻攝Lulu黃路梓茵 YouTube

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典於10月20日到戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今11月7日Lulu在YouTube頻道上傳當日結婚登記紀錄片，整個過程既爆笑又感人。

陳漢典（左起）與Lulu結婚。翻攝Lulu黃路梓茵 YouTube

兩人到事務所表示要來「簽約」，兩人不知道往哪走，Lulu搞笑說：「因為我們沒有結婚過，我們不知道。」整間戶政事務所的員工都開開心心地看著他們。要換身分證，結果交的大頭照「臉太斜」不符規定，還被退貨，Lulu說：「因為我們是諧星。」更搞笑的是，陳漢典在填戶籍地址時緊張到忘記自己家的地址，眾人狂安撫他：「不要緊張。」

廣告 廣告

Lulu媽媽（左）哭了，爸爸也跟著落淚。翻攝Lulu黃路梓茵

當日台北風雨交加，親友們受訪都一臉疲態，但全都很幽默，好友Amanda被問說什麼風把妳吹來，竟然開玩笑回答：「颱風。」後來笑說是「幸福的風啦」！Lulu媽媽爆料，陳漢典前一天緊張到睡不著覺，接著望著女兒與女婿的背影，眼淚終究沒忍住，掉了下來。Lulu爸爸在一旁說：「欸，妳克制一下好不好，妳這樣一掉我也掉欸。」後來Lulu也落淚了，但還是不忘找錢給爸爸40元，突然畫風又變得爆笑。

陳漢典（右）與Lulu（左）領新身分證，配偶欄有名字了。翻攝Lulu黃路梓茵 YouTube

陳漢典的父母也送上祝福的話，兩人收到新的身分證深呼吸一口氣，互相親暱的稱呼對方老公、老婆，接著相擁後接吻，大放閃光。Lulu老闆陳鎮川送上新婚禮物：金鏟子、傳統鴛鴦枕頭，讓小倆口開心地唱起〈雙人枕頭〉，影片尾聲，兩人也再次強調「結婚是真的」，不是整人企畫。

陳漢典（左起）與Lulu結婚登記現場溫馨又爆笑。翻攝Lulu黃路梓茵 YouTube



回到原文

更多鏡報報導

陶晶瑩批粿粿外遇王子「呷人夠夠」 直言「調情留言」看不下去

黃國倫、寇乃馨因1事差點「分房睡」 談夫妻間隱私：無知是福

《嗨！營業中》登阿爾卑斯山做料理「像狗罐頭」 鬼鬼盯李玖哲做菜：他沒進步