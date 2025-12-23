Lulu再掌《紅白》強調主持不會3＋1

Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉及推廣大使TRASH在23日出席台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》亮相記者會。談及日前北捷恐攻，造成4死（含凶嫌）11傷的悲劇，Lulu坦言，每次站上舞台都會特別小心，「大型活動就是交給維安，如果遇到恐怖攻擊一定是把演出先暫停， 生命安全擺第一」。

Lulu說，第3次和陳明珠、黃偉晉搭檔，大家從一開始的戰戰兢兢到現在默契十足。結果，話一說完，陳明珠突看著她肚子問「這次有沒有機會4個人主持？」嚇得Lulu急忙否認，強調自己沒有懷孕。

廣告 廣告

Lulu工作滿檔，跨年夜將在高雄表演新曲，1月要主持《紅白》，和陳漢典舉辦婚宴，她坦言時間很不夠用，也自嘲脾氣因此暴躁，「婚禮訂金已經付，喜帖也印好」，笑虧不能改期，同時也透露婚宴桌數不會超過80桌。

《紅白》每年都邀請國際嘉賓參與演出，今年同樣有厲害卡司。3人擔心給出太多提示，昨發言都相當謹慎。Lulu也說，今年節目想將重點放在「台灣感性」，「這次有很多回憶殺，有很多大家會一起唱的歌，很多很久沒有在台灣表演的本土嘉賓，保證精采，我自己都很期待」，認為屆時觀眾都會在除夕夜跟著節目哼唱。