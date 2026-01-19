Lulu再秀婚紗照 撞媽30年前造型

陳漢典、Lulu黃路梓茵將在25日於文華東方酒店舉行婚禮，19日再曝兩套絕美婚紗，讓Lulu驚喜與感動的就屬一套帶有昭和復古浪漫風造型婚紗，她透露，這套禮服原本只是上網隨意搜尋後找出來的範本，沒想到造型師成品一曝光後，竟與媽媽30年前結婚時所穿的婚紗款式幾乎一樣，意外促成「跨時空的母女連心」，

為了完整呈現昭和年代的復古氛圍，她特地前往日本車站拍攝，原本擔心電車拍攝申請困難的Lulu在歷經多次努力後，成功獲准進入車廂取景。更巧的是，拍攝當天上車的車站名竟叫做「壽」，當地更流傳許多人會購買「壽」站車票作為結婚紀念，讓Lulu忍不住直呼：「真的太有意義跟紀念價值了，完全是命中注定的巧合。」

隨著婚宴日期倒數，兩人除了平時的工作，下工後都是在討論婚禮的籌備事宜，近期每天睡眠都只剩4、5個小時，陳漢典坦言很心疼老婆，「最辛苦的其實是Lulu，她對婚禮有很多想像，也真的一步一步把事情完成，我真的很感謝她。」兩人也透露，最困難的環節莫過於賓客名單與座位安排，甚至需要開會討論，成為籌備過程中最難忘的一關。