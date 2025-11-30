Lulu前男友跨界演8點檔！張瑞夫初登場慘被潑醬油 自嘲長得像壞人

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「萬秀洗衣店」第三代老闆張瑞夫近來身分多元，不僅主持、自媒體雙線並行，如今更跨界挑戰戲劇，驚喜客串8點檔《百味人生》。而這不只是他首次亮相8點檔，更是人生第一次演戲，劇情一登場就極具畫面感，張瑞夫與好友彼德手捧淋上醬油的小湯包走來，卻慘被林萱瑜與大牙拉扯的衝突波及，醬油濺滿衣服，成為典型「台8式」的無辜受害者，陳謙文與韓宜邦上前關心後，更帶出後續一連串的劇情線，讓張瑞夫的登場相當亮眼。

Lulu前男友張瑞夫跨界演8點檔。（圖／三立提供）

張瑞夫坦言，壓力不小，還笑稱自己「眼白很多，看起來就像壞人」因此反派氣質反而意外到位。他透露，為了克服緊張，拍攝前一直對著自己練「痟話」，用誇張台語語氣幫助自己進入角色。此外，他從梳化到排戲期間多次測量心跳，並向工作人員分享緊張程度，逗得現場笑聲連連。而首次踏入台8劇組的他，看見每位演員都拿著筆修改劇本的畫面，讓他印象深刻，陳謙文還幽默告訴他：「你不用改，台詞太少了！」讓現場爆笑。

張瑞夫初登場就被潑醬油。（圖／三立提供）

談到自己與台8劇的緣分，張瑞夫透露其實以前很常陪阿嬤一起看，但阿嬤離世後就比較少追劇。他印象最深仍是《霹靂火》與苗可麗的經典罵人橋段，也因此有個小遺憾：「阿嬤還在的時候我就說想演台8給她看，現在雖然晚了一點，但還是覺得很有意義。」被問到是否有演戲天份，他先謙虛否認，但又忍不住笑說：「根據這次成果，應該算一點點有演戲潛力吧！」拍戲空檔，他更即興表演「洗衣店版台8」對客人講話，語氣狠又帶江湖味，現場笑聲不斷。

聊到未來角色想嘗試的類型，他表示，自己不像霸總，「因為我個性太軟，霸氣不足」，但非常想挑戰罵人戲，尤其是苗可麗式的「狠巴掌戲碼」至於愛情戲他也願意嘗試，認為演戲就是體會不同人生，非常有趣。張瑞夫表示，這次算是演自己的本行，非常期待有機會挑戰更激烈、更具戲劇張力的角色。





