Lulu剛新婚突放福利！「解放高衩泳裝」驚見1亮點

娛樂中心／李明融報導

藝人Lulu（黃路梓茵）、陳漢典上個月驚喜宣布喜訊，上月20日登記正式成為夫妻，預計明年1月將舉辦婚禮，鏡頭前充滿幸福氛圍羨煞眾人。而Lulu才剛新婚不久，近日在社群平台曬出穿高衩泳裝的火辣畫面，向粉絲放送福利，她行頭還有一大亮點，讓網友看了不禁直呼：「只有妳能駕馭！」。

Lulu剛新婚突放福利！泳池邊「解放高衩泳裝」1亮點掀熱議：好搶眼

Lulu泳池邊「解放高衩泳裝」，獲大批網友狂讚。（圖／翻攝自Lulu IG）Lulu在百忙之際抽空回到台中陪伴家人，她近日在社群平台上傳一系列身穿高衩泳裝，在泳池邊享受日光浴的照片，一身白色連身泳裝入鏡，只見該泳裝用鏤空花朵蕾絲圖騰設計，深V領口讓身材比例更顯修長，泳帽也不一般，以眾多藍白色花瓣點綴，十分引人注目。Lulu分享這套泳衣是在美國購買，剛好台中陽光露臉，讓她把握機會穿上，抓住入冬前的最後一游，貼文曝光後，大批網友留言狂讚Lulu「泳帽好好看」、「那個泳帽好搶眼」、「那泳帽只有Lulu能駕馭」。

廣告 廣告

Lulu剛新婚突放福利！泳池邊「解放高衩泳裝」1亮點掀熱議：好搶眼

Lulu將與陳漢典一同出席高雄跨年，這次以歌手身分現身。（圖／翻攝自Lulu IG）

Lulu在公開與陳漢典戀情後，感情事業都站上高峰，今年高雄市政府主辦的「2026雄嗨趴」跨年晚會，將於12月31日晚間7點在夢時代前的時代大道盛大登場，陳漢典與Lulu黃路梓茵將現身高雄舞台，夫妻倆甜蜜合體，共同倒數迎接2026年。這次Lulu不是已主持人身分登場，而是歌手身分，表演內容保密到家，陳漢典受訪時甜笑表示，婚後生活「更自在、能開心談戀愛」，並打趣說希望跨完年能與Lulu「手牽手吃宵夜」。他也信心喊話「一定要讓觀眾嗨到不想回家！」。





原文出處：Lulu剛新婚突放福利！泳池邊「解放高衩泳裝」1亮點掀熱議：好搶眼

更多民視新聞報導

周杰倫連發6限動突喊：我受夠了！為「一件事」被逼瘋

館長遭心腹反咬忍淚！突對「中國同胞」喊：我愛你們

李慶元慘翻車！館長怒公開「勒索、霸凌」時間軸

