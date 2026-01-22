Lulu和陳漢典結婚要送手機？網路詐騙不要上當

藝人Lulu和陳漢典將在1月25月舉辦婚禮。（圖／翻攝自臉書@Lulu 黃路梓茵）





藝人Lulu和陳漢典將在1月25月舉辦婚禮，小倆口沉浸在幸福的喜悅中，沒想到現在被詐騙集團給盯上。詐團利用兩人的婚紗照，謊稱要送手機，在網路上要加LINE，民眾看到這個貼文一定要小心，不要上當。

陳漢典和Lulu在楓葉樹下親密共舞，兩人時而搞笑、時而甜蜜，真的是天生一對。陳漢典和Lulu的婚禮將在1月25日舉行，Lulu特別在社群平台公開更多婚紗照。這一次Lulu分享了多張與父母的合照，還有經紀人和工作團隊在日本富士山下的合影。Lulu感性的說，集結全世界最會、最用心的人都在這裡。

不過Lulu的用心卻被詐騙集團所利用，詐騙集團用了Lulu和陳漢典婚紗照，旁邊放著iPhone 17的照片，而且還說只有40隻，免費大贈送，只要加LINE就可以領取。怎麼看都像是詐騙，但是貪小便宜的人，可能就會上當。詐騙集團無所不用其極，人家好好的婚禮也被拿去騙人，真的很不可取。

