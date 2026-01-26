LuLu坐小黃出嫁原因曝！爸「按跳表、給收據」惹笑陳漢典

藝人LuLu與陳漢典於1月25日舉行文定儀式與婚宴，在一整排的迎娶車隊中，最吸引眾人目光的不是千萬名車，而是一整排貼有 55688 標誌的台灣大車隊計程車。主禮車上的大咖駕駛，正是LuLu的父親，在女兒大喜之日親手掌舵最重要的一趟「護花任務」。

LuLu與陳漢典於1月25日舉行文定儀式與婚宴。（圖／天地合娛樂 X 民間友人有限公司提供）

LuLu父親黃路大哥一上駕駛座，下意識按下計費跳表機，清脆的「嗶」聲讓後座的新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑了出來，更逗趣的是，當車隊順利完成迎娶回到會場，黃路大哥還一本正經地列印出「125元」搭乘收據交給這對新人，象徵這趟幸福航程必須「照表操課」，把最穩定的幸福準時送達。

儀式順利結束後，黃路大哥更發放大紅包給一同參與接送的車隊駕駛，感謝夥伴們情義相挺，共同完成這場別具意義的任務。

LuLu的父親，在女兒大喜之日親手掌舵最重要的一趟「護花任務」。（圖／55688集團提供）

黃路大哥2007年加入55688台灣大車隊後已將近20年，LuLu曾感性提過，爸爸的計程車是她的「移動避風港」，從小時候開車載她上下學，到成名後主動問一句「要不要接妳？」，這份專業默默守護女兒的心，正是黃路大哥對女兒無盡的愛。

黃路大哥擔任職業駕駛這些年來，但這趟任務意義截然不同，當穿著婚紗的LuLu坐進熟悉的後座，這一刻，計程車轉化為乘載回憶的時光機，那些對女兒從小到大的接送承諾仍沒忘記，對他而言，能夠用專業的駕駛身分，開著計程車送女兒出嫁，是身為運將的最高榮耀。

55688台灣大車隊頒發永久證照給陳漢典。（圖／55688集團提供）

新郎陳漢典對岳父長年的堅持感到敬佩，近期也在鏡頭前對自己的駕駛技術展現高度自信，幽默喊話：「開車真的蠻穩的，所以我有考慮加入大車隊，而且我岳父也在裡面！」這段話不僅展現了翁婿間的高認同感，更體現了陳漢典對岳父職人身分的真誠敬意。

