Lulu大方認了：都是我主動 陳漢典「我就是貪圖她的美色」
由李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版10月31日至11月2日在國家戲劇院開演，今（10╱30）在於國家戲劇院舉行彩排記者會，新婚10天的Lulu（黃路梓茵）與陳漢典甜蜜合體，同劇演員郁方透露有次好奇問：「誰先跨過那一到鴻溝？誰先戳破那張紙？」Lulu回：「結婚以後當然都是我主動。」陳漢典也打趣說：「有時候我很積極時，她就說先不要、先不要，她很積極時，我就說先不要、先不要，後來剛好都很積極才中。」
2人宣布婚訊前十分保密，反而是登記結婚後才覺得好像在談戀愛，Lulu透露：「因為之前我們2個很少一起出去逛街，一定都會有朋友一起，我們也不可能會牽手，也是有單獨出去，但是就會好像很不熟。」被問是先牽手還是先接吻？陳漢典妙答：「這個應該是一氣呵成吧！」Lulu則坦承：「四下無人時還是會偷牽一下啦！」
Lulu透露交往前，有次在有很多女生的場合，她對陳漢典說：「你去看看哪1位最吸引你，我就幫你。」沒想到他繞一圈回來對她說：「我覺得妳最漂亮。」王月笑虧：「是不是很會撩妹？」不過Lulu說：「但是我並沒有心動，因為我真的覺得我最漂亮。」陳漢典也附和老婆：「其實我就是一個外貿協會，我就是貪圖她的美色。」
被問婚後有吵過架嗎？Lulu說：「沒有耶！吵不起來。」陳漢典補充：「其實我們都是好好講，用溝通的。」郁方好奇問：「談戀愛時有吵架嗎？」他則說：「應該也都是一些小事，也忘記了，但是其實真的都沒到吵起來，就聊著聊著就沒事。」讓老婆甜誇：「因為他脾氣很好，吵不起來。」
藝術總監王月也被2人的愛情故事圈粉，「我和導演都覺得很不容易，他們事情這麼多，真的做到國修老師說的兵分18路，他們對於每一件事情來的時候就只專注這件事情，那個高EQ真的是很讓我感動，而且你給的筆記、指令，他們真的會消化，不會說隔天來又一樣，我好喜歡漢典，漢典真的是非常好」。不過結婚25年的郭子乾則吐槽：「不要講太早。」陳漢典一聽直喊：「你是我的師父啊，你講這 1句？」最後也笑認：「我們是婚姻小白。」
婚前、婚後都像朋友一樣相處的Lulu和陳漢典，讓王月羨慕地說：「他們真的有共同話題，我覺得有這樣的共同領域，那麼的相互了解，真的好難喔！」他則說：「最好的婚姻就是建立在一起工作上。」至於婚禮籌備進度？Lulu僅表示：「ing！我昨天才收到一些新的內容。」坦言最近都在忙著排戲。
