Lulu夫妻保養之道！曝幫陳漢典加強這部位清潔 「直男真的比較大而化之」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）11日現身高雄夢時代，擔任全台首間「薇佳肌膚管理中心」一日店長，透露自己的肌膚管理之道首重卸妝，也大方表示每天晚上要敷臉時，就會揪老公陳漢典一起，「我們住一起，他會用我的保養品，出國、出外景的時候，我就連他的份一起帶，要美一起美，要帥一起帥！」

Lulu（黃路梓茵）擔任全台首間「薇佳肌膚管理中心」一日店長。（圖／薇佳提供）

Lulu昨天帶著待嫁新娘的喜悅和喜氣，以「一日店長」身份帶領消費者導覽全台首間「薇佳肌膚管理中心」她提到，自己的日常保養很簡單，關鍵就是「卸妝卸乾淨、洗臉洗乾淨。」早期曾經歷連續工作一兩天沒睡，必須馬上閉起眼睛，不然會死掉的累，她才沒卸妝就去睡覺。近年就算真的很累，「我可以不洗澡、不洗頭，鋪著毛巾上床，但是我一定會把卸妝做完才暈倒（睡著），因為唯有把妝卸乾淨、臉洗乾淨，皮膚才吃得進去保養品。」

至於老公陳漢典的膚況，Lulu說：「我都會幫他加強粉刺清除的部分，因為大直男真的比較大而化之，之前我看他家的保養品都太簡單了，就告訴他該怎麼弄，不得不說他這一年皮膚真的有越來越好，有時候我們卸完妝互相稱讚對方，都是真心的稱讚、有一說一，不是為了求生存。」

入行10年從，從早期被定位為女丑，到現在成為亮麗自信影歌視三棲發展的全能型天后主持人，Lulu近來常被問到美麗進化之道，她說：「最近可能是因為結婚吧！我覺得心理穩定了之後會影響生理，就會從內而外散發出所謂『新娘的光芒』，哈哈！所以，心裡有愛，各方面散發出來的氣息都會是好的，就會變美啊！」如今越接近婚禮大喜之日，Lulu坦言內心越來越緊張，「主持三金典禮，我只要把表演做好就好了，可是婚禮的每個賓客，都是我們逐一傳訊息、打電話邀請的，很多細節要照顧到，希望大家都可以很開心。」但越是如此，她越提醒自己要讓肌膚維持在日常狀態。





