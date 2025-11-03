Lulu夫妻檔合體主持跨年！ 陳漢典：更自在談戀愛

陳漢典和Lulu將主持高雄跨年，搭檔阿本與木木（林葦妮）。他笑說婚後生活「更自在地談戀愛」，更許願跨年後能手牽手吃宵夜，幸福指數滿格。他也預告，今年的「雄嗨趴」將是最熱鬧的一場跨年盛宴，「我會盡力服務歌手、服務大家！」

Lulu和陳漢典一起踏上紅毯。（圖／小娛樂）

阿本、木木一起主持高雄跨年。（圖／年代）

阿本首次挑戰跨年主持，直呼與陳漢典、木木合作「超放心」，還笑說要讓高雄人「連嗨三天三夜」。他熱愛高雄的熱情與美食，每次到訪都必吃烤小卷與赤肉羹，也推薦大家到駁二、衛武營感受港都魅力。

木木近年主持表現亮眼，連兩屆掌金鐘星光大道，這回挑戰高雄跨年讓她興奮不已。她笑說以往都和家人窩在家看轉播，如今改在舞台上與全場一起倒數，更有滿滿期待，「高雄的熱情能量很感染人，我會用最好的狀態陪大家一起嗨到最後一秒！」

