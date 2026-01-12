Lulu婚宴倒數半個月鬆口：緊張 曝好友當新娘「結果長超怪」

【緯來新聞網】黃路梓茵（Lulu）距離婚禮不到半個月，11日現身高雄夢時代，擔任全台首間「薇佳肌膚管理中心」一日店長，越接近婚禮大喜之日，Lulu坦言內心越來越緊張：「主持三金典禮，我只要把表演做好就好了，可是婚禮的每個賓客，都是我們逐一傳訊息、打電話邀請的，很多細節要照顧到，希望大家都可以很開心。」

Lulu擔任薇佳肌膚管理中心一日店長。（圖／薇佳提供）

但越是緊張，她越提醒自己要讓肌膚維持在日常狀態：「保持穩定的心情，所以我拍婚紗前，真的已經三個月沒有做臉，就是利用薇佳的微晶3D全能洗顏霜做好卸妝和洗臉，我反而不會去用什麼新娘專用安瓶，如果皮膚過敏不適會更麻煩。我有朋友平常長得漂漂亮亮，婚禮那天突然貼了兩層假睫毛、或是超厚雙眼皮貼，長得不像自己了，根本超怪！所以我自己秉持的概念，就是越平常心，才會越保持美麗。」

Lulu擔任薇佳肌膚管理中心一日店長。（圖／薇佳提供）

Lulu以「一日店長」身份帶領消費者導覽全台首間「薇佳肌膚管理中心」，她回憶自己青春期飽受痘痘困擾：「學生時代都在念書，根本來不及顧『面子』，也沒錢去做臉，只能用去角質的洗面乳洗臉、去角質、用手擠痘痘、貼痘痘貼，再嚴重一點就是去皮膚科拿藥。現在有了薇佳肌膚管理中心，結合專業儀器與精準配方，以數據和科學重新定義保養旅程，真正做到肌膚管理，而不是只有單純的保養而已。」



她的日常保養很簡單，Lulu說關鍵就是「卸妝卸乾淨、洗臉洗乾淨」，早期曾經歷「連續工作一兩天沒睡，必須馬上閉起眼睛，不然會死掉」的累，她才沒卸妝就去睡覺；近年就算真的很累，「我可以不洗澡、不洗頭，鋪著毛巾上床，但是我一定會把卸妝做完才暈倒（睡著），因為唯有把妝卸乾淨、臉洗乾淨，皮膚才吃得進去保養品」。她不忘補充：「當然，我最愛的洗顏用品，就是薇佳的微晶3D全能洗顏霜！」



至於老公陳漢典的膚況，Lulu說：「我都會幫他加強粉刺清除的部分，因為大直男真的比較大而化之，之前我看他家的保養品都太簡單了，就告訴他該怎麼弄，不得不說他這一年皮膚真的有越來越好，有時候我們卸完妝互相稱讚對方，都是真心的稱讚、有一說一，不是為了求生存。」

