Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」

陳漢典、Lulu婚宴倒數十天，第二波婚紗照曝光。（天地合娛樂提供）

陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。

Lulu親籌辦婚宴，陳漢典則擔任軍師，兩人展現絕佳默契。（天地合娛樂提供）

對於婚宴的策劃，陳漢典笑說：「基本上所有計畫都是她的提議，但我每次都覺得很棒，所以幾乎沒有意見不合，就算有，也都是很順的溝通。」隨著婚宴日期正式倒數，整體的籌備也進入最後衝刺階段，兩人除了平時的工作，在下工後都是在討論婚禮的籌備事宜，也因此兩人近期每天睡眠都只剩四、五個小時。

陳漢典坦言很心疼老婆「一人兼多人用」，他表示：「最辛苦的其實是 LULU，「她對婚禮有很多想像，也真的一步一步把事情完成，我真的很感謝她。」兩人也透露，最困難的環節莫過於賓客名單與座位安排，甚至需要團隊開會討論，成為籌備過程中最難忘的一關。

Lulu與陳漢典即將在本月25日舉辦婚宴。（天地合娛樂提供）

