Lulu婚宴包6600遭酸「包最少」！嘻小瓜無奈吐心聲
娛樂中心／李明融報導
藝人陳漢典及Lulu（黃路梓茵）於去年10月20日登記結婚，正式成為夫妻，本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，並同步在社群上公開了一系列在日本富士山河口湖拍攝的唯美婚紗照，婚宴現場眾星雲集，紅包也是一個比一個大包。不過雙方好友嘻小瓜分享一段假哭心疼6600元紅包的搞笑影片，遭網友酸「全場包最少」。對此，嘻小瓜無奈回應背後真相，並曝光私訊Lulu的截圖。
嘻小瓜坦言參加婚宴經驗不多，出發前還特別詢問AI的建議。（圖／嘻小瓜IG）嘻小瓜在社群平台分享出席Lulu婚宴的片段，直呼「好想哭，我真的是因為太感動了，又沒了6600」，儘管Lulu本人在留言區笑回「哈哈哈哈哈哈X邀」，卻遭不少網友酸是「全場包最少」，對此，嘻小瓜無奈回應，自己出發前還特別問了AI，該飯店個人最高行情約3600元後，便決定包出6600元，針對網友質疑，他直言「老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」，他也坦言自己參加婚禮的經驗不多，但現場也不會八卦詢問其他藝人包了多少，完全沒想到會包到破萬。
嘻小瓜特別私訊Lulu，若費用不適合願意再包。（圖／嘻小瓜IG）
嘻小瓜直球回應表示，自己沒有經紀公司，每天都在家等待工作，自認是「演藝圈的打工仔」，「你把每個人都當怎樣？當什麼蔡依林、周杰倫，每個人都是億萬富翁是不是？」，原本只是想要幽默分享參加婚宴的喜悅，沒想到卻被放錯重點，他強調自己不是為了貪小便宜，為了不讓新人誤會，嘻小瓜事後也主動私訊Lulu解釋，自己對於婚宴禮儀的經驗並不多，若費用不適合「願意再包」。
原文出處：嘻小瓜出席Lulu婚宴包6600！遭酸「全場包最少」揭心聲：不夠願再補
