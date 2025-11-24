LULU婚宴一手包辦！陳漢典霸氣出錢 夫妻錄影狂開「小視窗」聊天

陳漢典（右）、LULU（左）在節目《明星製作公司》的互動備受關注。鄒保祥攝

陳漢典、LULU才剛登記結婚，今（24日）就和曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席節目《明星製作公司》宣傳記者會，兩人在訪問時大放閃，還被曾莞婷爆料，他們有自己的「小視窗」，有聊不完的話，就算說的話再無聊都可以互相接住，有次她和偉晉在車上後座，聽著前座的夫妻狂聊天，忍不住吐槽：「我們沒有想看，是有完沒完？」LULU也透露，婚禮日期已經確定了，但名單還在整理中。

《明星製作公司》舉辦宣傳記者會。鄒保祥攝

LULU責任感爆棚，因為對事情有高標準，很容易就看不下去，接手過來自己處理，這次在節目中要挑戰自己策劃拍片，被其他成員指控「控制欲太強」，讓她忍不住崩潰喊：「每個人都在裝聾作啞！在這個節目就突然什麼都不會了！」她也爆料楊銘威其中一集是企劃，她則擔任導演，最後腳本卻是她自己寫的，「他根本是在擺爛欸！」讓陽銘威解釋，因為他給出的腳本一直被打槍，最後乾脆交給LULU自己來。

一旁的陳漢典也連忙緩頰：「我們都是真心真意在學習，節目上都是我們是原本的樣子，LULU說我來我來，我們就想說當然好啊！」一番話讓LULU又氣又好氣，至於兩人的婚禮進度，LULU也是一把罩，陳漢典也自嘲：「負責出錢跟出席，婚禮真的很好玩！」被問到賓客名單，她坦言還沒有確定，「賓客還沒有邀請很多人，因為那時候大家已經也是滿忙的。」

LULU（前）被問到是否會邀舊愛阿達來參加婚禮。鄒保祥攝

至於是否會邀請舊愛阿達，LULU聞言立刻大喊：「我老公在這裡，你們有尊重我老公嗎！」在節目中，LULU、陳漢典這對夫妻檔的互動備受關注，陳漢典笑說：「不會是我們公費戀愛，我們不能跟別人戀愛，但私底下有在戀愛。」讓全場笑翻，他透露，節目中有很多企劃單位，其中也有戀愛主題。



