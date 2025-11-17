Lulu婚後放送火辣美背 警告玖壹壹春風：不要對我起色心

Lulu與玖壹壹合體演唱〈嘻哈庄腳情〉。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

玖壹壹昨（16日）續唱「南北貳路音樂節」，新婚不久的Lulu黃路梓茵登台，與玖壹壹合體演唱〈嘻哈庄腳情〉，Lulu興奮大喊：「我回家啦！」健志接著回憶9月11日南北貳路的海巡快閃，他們也唱了這首歌祝福Lulu，因為當天正是她公開宣布與陳漢典戀情的大日子，Lulu感性地說：「因為玖壹壹是我一輩子的好朋友，是我的bro。」

話鋒一轉Lulu又大開玩笑：「但我現在那麼辣！還有辦法做你們的bro嗎？」直接在舞台上「露出超美背」，不料健志突然煞風景，指出她手臂上的痕跡：「妳這邊是黑青喔？」Lulu立刻大喊：「那是胎記啦！」綜藝魂全開的Lulu在台上開始勾引春風，還故意用撒嬌聲音喊春風「格格」，搞笑說：「不要對我起色心喔！」

玖壹壹的家人是許富凱的忠實粉絲。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

許富凱同樣也是音樂節嘉賓，與洋蔥飆唱〈下輩子〉、〈伊的身邊已經有別人〉Remix版本，許富凱大讚：「我唱過很多大型音樂祭，也跑過無數廟會、活動，但如果沒有參加『南北貳路』，好像就不能說自己是歌手了！」健志則笑說自己的家人都是許富凱的忠實粉絲，「在後台大家瘋狂搶著和他拍照，連我爸媽都衝過來照相。」

告五人也熱情力挺，即使擁有許多大型演唱會的經驗，告五人仍謙虛表示，這是他們第一次參加南北貳路音樂節，內心其實有點小緊張。告五人一開場就以招牌歌〈帶我去找夜生活〉引爆全場，並將演唱會原汁原味地帶到現場，讓台下粉絲直呼過癮。

告五人首度參加南北貳路音樂節有點緊張。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

