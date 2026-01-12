Lulu婚禮倒數比主持三金緊張 夜夜揪陳漢典做這件事

Lulu擔任「薇佳肌膚管理中心」一日店長。薇佳提供



Lulu（黃路梓茵）、陳漢典1月25日將在文華東方舉辦婚宴，她日前現身高雄夢時代擔任「薇佳肌膚管理中心」一日店長，透露每晚都會揪老公敷臉，「我們住一起，他會用我的保養品，出國、出外景的時候，我就連他的份一起帶，要美一起美，要帥一起帥」。

曾飽受痘痘困擾的Lulu回憶學生時代根本沒錢去做臉，「只能用去角質的洗面乳洗臉、去角質、用手擠痘痘、貼痘痘貼，再嚴重一點就是去皮膚科拿藥」。 自稱散發「新娘的光芒」的她透露現在的日常保養很簡單，關鍵就是「卸妝卸乾淨、洗臉洗乾淨」，就算很累，「我可以不洗澡、不洗頭，鋪著毛巾上床，但是我一定會把卸妝做完才暈倒（睡著），因為唯有把妝卸乾淨、臉洗乾淨，皮膚才吃得進去保養品」。

至於陳漢典的膚況，Lulu說：「我都會幫他加強粉刺清除的部分，因為大直男真的比較大而化之，之前我看他家的保養品都太簡單了，就告訴他該怎麼弄，不得不說他這1年皮膚真的有越來越好，有時候我們卸完妝互相稱讚對方，都是真心的稱讚、有一說一，不是為了求生存。」

越接近婚禮大喜之日，Lulu坦言越來越緊張，「主持三金典禮，我只要把表演做好就好了，可是婚禮的每個賓客都是我們逐一傳訊息、打電話邀請的，很多細節要照顧到，希望大家都可以很開心」。

