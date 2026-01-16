Lulu婚禮倒數等收吳宗憲200萬 陳漢典曝小S「禮金會到」

風田（左起）、楊銘威、曾莞婷、Lulu、陳漢典、黃偉晉今出席《明星製作公司》記者會。黃于珊攝



Lulu（黃路梓茵）、陳漢典1月25日將在文華東方舉辦婚宴，今（1╱16）夫妻倆和曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席《明星製作公司》記者會，他透露吳宗憲會當證婚人，被問小S（徐熙娣）是否會去吃喜酒？他說：「我有特別詢問，S姊她那1天禮金會到，謝謝S姊的祝福。」

婚禮倒數，Lulu透露會席開60幾桌，被問是否為安排座位傷腦筋？陳漢典透露有一個團隊在負責，Lulu補充：「那個團隊其實就是我們2個，再加我們的經紀人，還有我爸我媽。」

小倆口以貼紙預排賓客座位，透露不斷貼了再撕起來，陳漢典解釋：「我們主要是分誰跟誰比較有話聊。」Lulu也附和：「我們想要照顧到每1個朋友，因為我們座位有限，所以很多人都是1個人來，我們都跟他說『你不用擔心，旁邊會排你認識的人』，那天6、700個賓客當中，我們都會1個1個跟他說『你不要怕』，所以這是最難的。」

Lulu表示婚禮是以做《明星製作公司》的概念去企劃，笑說也許可以開個《明星婚顧公司》節目，「我們可以企劃風田的婚禮」。風田在旁說：「我朋友少到一定會虧錢的。」她笑嗆：「你這樣講？我們又不是用來賺錢。」陳漢典也幫腔：「你弄得好像我們在斂財一樣。」風田追問：「那可以包少一點嗎？」Lulu則貼心回：「你人來就好了，真的不是客氣話。」

至於婚後是否一起工作的案子變多？陳漢典坦言：「持續有在談。」但Lulu否認已接10場，「沒那麼多啦」！陳漢典則喊話金主：「反正現在有需要的也再來問一下，拜託拜託，因為結婚有需要一些資金，謝謝哥哥、姐姐。」Lulu也說：「因為之後還是需要買房子、養小孩。」

風田（左起）、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉（右起）、陳漢典、Lulu分不出雙胞胎兄弟展榮展瑞。TVBS提供

被問夫妻商演價碼是否比較多？Lulu笑說：「當然啊！其實我真的不知道多少錢。」陳漢典則補充：「非常合理，公道好用。」她一聽也說：「一定好用，因為我們上台可以講笑話、可以主持、還可以跳舞、唱歌，如果需要，我們還可以幫你企劃一整檔的節目。」

滿腦子工作，被問做人計畫？Lulu直言：「我覺得沒有把這個當成計畫，因為該來的就會來。」陳漢典脫口「船到橋頭自然直」，卻被老婆虧「書到用時方恨少」，笑說：「我們真的累了。我們先開道歉記者會。」陳漢典還Cue風田：「你先幫我土下座一下，我們剛剛講的不好。」風田也配合的起身鞠躬說：「不好意思，我們回答的不好，真的對不起。」笑翻眾人。

風田去年七夕情人在臉書宣布結婚，被問是否會帶老婆去喝Lulu喜酒，他突然語塞說：「痾，對不起，當機了。」接著表示：「應該不會，因為日本沒有這個習慣，同事的婚禮不太會帶自己的另外一半，文化習慣不一樣。」他曾形容日籍太太像長澤雅美，楊銘威也直誇：「他太太很正。」風田笑說：「因為老婆沒有曝光，我就形容老婆很像長澤雅美，所以她一定開心的。」

而和 Lulu情同姊妹的曾莞婷被問會包多少紅包，她笑虧：「她都有憲哥那200萬了，還在乎我的錢嗎？」Lulu則說：「比錢更重要的就是人，因為莞婷姐平常沒有在少請我吃飯的。」

Lulu被問是否找曾莞婷當伴娘？她笑喊：「真的不行，因為沒有伴娘漂亮過新娘的。」曾莞婷則說：「沒有啦！她其實有想過，之前我就說不可能找我，因為可能有年齡限制，但她說真的沒有這一part，她說『我原本真心有想找妳，但是我找不到可以匹配妳的，伴郎找不到』。」陳漢典也說：「這是真話，我們甚至已經想到了下下策。」雖然當不成伴娘，但曾莞婷被安排接捧花，笑說：「不管幕前、幕後都要想盡辦法把我推出去。」《明星製作公司》1月17日在TVBS首播。

