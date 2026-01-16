Lulu婚禮倒數 抱曾莞婷街頭痛哭

將於25日舉行世紀婚禮的陳漢典、Lulu黃路梓茵16日和曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席《明星製作公司》開播記者會。好人緣的新人透露，婚宴席開60桌，邀請吳宗憲和王偉忠坐主桌，吳宗憲也將擔任證婚人，為新人獻上祝福。至於小S？陳漢典表示，「她的禮金會到，很感謝」。

小兩口說，婚宴的賓客座位安排是最燒腦的，貼心的他們細想「誰跟誰會比較有話聊」再作安排；因為，陳漢典先前和圈外朋友出席婚禮，當時被安排和蔡康永、林志玲、哈林庾澄慶同桌，當他上台表演時，獨在位置上的朋友緊張到完全不敢動，連菜都不敢吃。

曾莞婷私下和Lulu友好，昨被追問紅包數字，她幽默笑回：「他們都有憲哥的200萬了！」Lulu坦言，有想過要找曾莞婷當伴娘，「她當伴娘真的不行，沒有伴娘漂亮過新娘的」，加上找不到匹配的伴郎，只好作罷；但她仍有安排曾莞婷在婚宴上參與抽捧花，想要分享喜悅給好姐妹。

曾莞婷爆料，節目組日前飛往韓國拍攝員工旅遊時，Lulu在聚餐喝酒後，在零下10度的街頭抱著她痛哭，訴說許多真心話，而一旁的陳漢典也跟著落淚，但他哭的原因卻是擔心在零下10度的街頭叫不到計程車，擔心會凍死在韓國。

陳漢典、Lulu結婚後，收到至少10場尾牙邀約，合體的費用會比較高？Lulu笑言她不確定自己價碼多少，陳漢典則以「價格一定公道、好用」掛保證。關於做人進度，Lulu直言，他們一切順其自然，沒有刻意把生子當作一項人生計畫。