Lulu婚禮全部親自邀請！ 細節多到瘋掉：比主持三金還緊張

Lulu黃路梓茵距離婚禮倒數不到半個月，11日現身高雄夢時代擔任肌膚管理中心一日店長，她大方分享自己的肌膚管理關鍵，「卸妝一定要卸乾淨」，更笑說現在每天敷臉都會揪老公陳漢典一起，「要美一起美、要帥一起帥！」

Lulu擔任一日店長。（圖／薇佳）

Lulu回憶學生時期曾被痘痘困擾，念書忙、預算有限，只能靠去角質洗面乳、擠痘痘與皮膚科藥物撐過青春期。如今接觸到結合專業儀器與精準配方的肌膚管理，她認為這是以數據與科學重新定義保養，「不只是擦保養品而已。」

至於陳漢典的膚況，Lulu自豪地說自己負責監工，尤其加強粉刺清除，「直男真的比較大而化之，但這一年他的皮膚真的有變好。」夫妻倆卸完妝還會互相稱讚，「是真心的，有一說一。」

從早年被定位為女丑，到如今影歌視三棲、主持一把抓，Lulu被問到美麗進化的祕訣，她笑說可能是「新娘的光芒」作祟，「心理穩定了，會從內而外散發好狀態。」婚禮將近，她坦言比主持大型典禮更緊張，因為賓客都是親自邀請、細節很多；也因此更提醒自己維持「日常狀態」的肌膚管理。她透露拍婚紗前三個月完全沒有做臉，只靠基礎清潔與洗臉，「不亂嘗試新東西，平常心反而最美。」